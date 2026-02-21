



Утром 21 февраля Волгоград вновь оказался погребён под снежным одеялом. Дороги, пешеходные тропинки и даже автомобили — всё то, что с таким трудом волгоградцы откапывали несколько дней назад, после первого удара стихии, вновь оказалось заботливо укутано солидным слоем осадков.





Хорошо на этот раз досталось автолюбителям. Уставшие, наконец доработавшие до выходных волгоградцы в пятницу вечером поспешили вернуться домой, оставив автомобили на придомовых парковках. Однако утром сходу найти, где именно, смогли единицы. Машины всю ночь заметало вьюгой, в итоге они оказались заметены как по бокам, так с сверху, где оказались увенчаны причудливыми белоснежными уборами.





Не пощадила природа и новомодные электровелосипеды, которые наравне со старшими собратьями оказались неплохо закамуфлированы в сугробах.





Новый раунд сражений с непогодой выпал на плечи коммунальщиков. С раннего утра дорожные службы и дворники отчаянно пытаются откопать родной город. Пока далеко не везде успешно.





На этой неделе снега выпало настолько много, что, похоже, его оказалось элементарно некуда складывать. То там, то здесь по городу стали вырастать временные площадки-накопители. Последние поспешили облюбовать школьники. Ученики штурмуют слежавшиеся айсберги, играют в снежки и скатываются с них на ледянках.





Не везде расчищать улицы помогает техника. В основном коммунальщикам всё же приходится рассчитывать на свои силы и старые-добрые лопаты.





Специалисты уверены, что к новой рабочей неделе смогут всё же смогут спасти город от снежного наваждения. Главное, чтобы на этот раз снегопад был действительно оказался последним, и погода не подкинула дополнительной сверхурочной работы.

Фото: Геннадий Гуляев / ИА «Высота 102»