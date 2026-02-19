В Волгограде фуры вновь заблокировали проезд по 2-й Продольной





19 февраля в Советском и Ворошиловском районах Волгограда вновь оказалось заблокировано движение по 2-й Продольной магистрали. Очевидцы сообщают, что фуры, проигнорировавшие введённый муниципальными властями запрет, скопились на участке Университетского проспекта и ул. Череповецкой на подъезде к СХИ.

- Каждый раз одно и тоже. Дорога скользкая, а грузовики всё равно идут на пролом в гору. Фуры опять не могут подняться. Похоже, встали надолго. Один из грузовиков пытался взобраться, но в результате покатился обратно. Его теперь раскорячило на две полосы, — рассказал журналистам один из стоящих в пробке водителей.

На текущий момент глухой затор уже растянулась на 3 километра и продолжает расти, охватывая смежные дороги. Автолюбители сообщают, что для улучшения ситуации на перекрёстке Университетского проспекта и ул. Кабардинской вместо светофора управлять движением начала Госавтоинспекция.

Напомним, ранее утром 19 февраля в администрации Волгограда объявили о запрете движения грузовиков по муниципальной дорожно-транспортной сети. На такой шаг власти пошли после того, как 2 февраля фуры во время сильного снегопада заблокировали проезд по Университетскому проспекту. Откапывать грузовики пришлось муниципальным службам.

Фото из архива ИА «Высота 102»