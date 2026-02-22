В Волгоградской области подсчитали, во сколько обойдется приготовление блинов для жителей региона. Как сообщили в Росстате, средняя стоимость стандартного набора для приготовления 40 блинов составила 98,08 рублей.

Так, в классический набор ингредиентов для приготовления лакомства вошли: мука пшеничная (280 г), молоко (500 мл), яйца (4 шт.), сахар (70 г), соль (5 г) и подсолнечное масло (40 мл). Самыми дорогими составляющими для блинов стали молоко и яйца - 49,30 и 37,57 рублей.

Волгоградская область заняла второе место с наименьшей стоимостью блинов в ЮФО, уступив лишь Республике Адыгеи, где блинный набор обойдется для местных жителей в 97,35 рублей. На среднюю зарплату россиянина в этом году можно напечь 51,5 тысячи блинов – это на 19,3% больше, чем годом ранее.

Напомним, ранее информагентство поделилось тремя проверенными рецептами блинов.