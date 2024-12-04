Общество

«Хотим, как в Волгограде»: власти Волжского попросили денег на замену древних трамваев

Общество 04.12.2024 14:08
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04.12.2024 14:08


Вопросы обновления трамвайных вагонов в Волжском обсудили накануне на рабочем совещании комитета Волгоградской облдумы по дорожно-транспортному комплексу, развитию инфраструктуры, связи и информационным технологиям. Как сообщили V102.RU в регпарламенте, в настоящее время на балансе МУП «Волжская автоколонна № 1732», осуществляющего перевозки электротранспортом, находятся 64 вагона, протяженность маршрутной сети составляет 67 километров, действуют семь муниципальных маршрутов. 

При этом многие сотрудники городских предприятий добираются на работу именно на трамваях. А с открытием нового предприятия по производству металлопроката планируется увеличение количества пассажиров. 

В связи с этим мэрия Волжского обратилась в областную думу с просьбой добавить средств на  финансирование мероприятий по модернизации трамвайного парка, который не обновлялся несколько десятков лет. Пассажиры нередко жаловались на проржавевшие металлические конструкции в салонах трамваев, на плохо закрывающиеся и открывающиеся двери, на древние сиденья и на холод зимой и жару летом во время поездок. 

Несколько лет назад Волжскому передали трамвайные вагоны в рамках помощи Москвы, однако этот подвижной состав находился не в самом лучшем состоянии. Не помог и их ремонт. После этого в городе произошло несколько случаев возгорания списанной в столице техники. 

Ситуация с электротранспортом в последнее время стала катастрофически ухудшаться. Власти Волжского из-за проблем с финансированием и недостаточным объемом бюджетных субсидий на работу общественного транспорта в городе вынуждены были в начале 2024 года  предупредить о сокращении трамвайных рейсов. После этого в дело вмешалась прокуратура,  разразился скандал, который дошел до главы СК РФ Александра Бастрыкина, и чиновники отказались от подобных планов. 

По итогам рабочего совещания было принято решение рекомендовать руководству муниципалитета совместно с МУП «Волжская автомобильная колонна №1732» и органами исполнительной власти оценить перспективы модернизации, обновления подвижного состава для обеспечения регулярной работы общественного транспорта в городе Волжском на среднесрочный период, а также обеспечить бесперебойную работу регулярных перевозок пассажиров, в том числе сотрудников нового завода.

А пока волжанам остается с завистью наблюдать, как в соседнем Волгограде избавляются от древних трамваев и пересаживают пассажиров в современные вагоны. 


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