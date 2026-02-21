21 февраля в Волгограде едва не сорвался концерт Анжелики Варум и Леонида Агутина. Мероприятие должно было начаться в 18:00, многие из волгоградцев пришли на мероприятие заранее, за 30-40 минут, однако встретили их закрытые двери у здания концертного зала.





- Организаторы нас бросили на морозе. Люди пришли с детьми. При этом билеты были не дешёвые. Самое возмутительное, что с нами до последнего отказывались разговаривать и что-то объяснять. Просто морозили на улицу весь концертный зал. Сотни людей вынуждены были полвечера простоять под открытым небом, - рассказала волгоградка Ирина.

Из-за того, что посетителям не дали заранее и неспеша зайти в концертный зал, после окончания заминки началась давка. В результате не то чтобы увидеть артистов, а элементарно занять свои места волгоградцы смогли лишь около 18:30. Замёрзшие и изрядно перенервничавшие граждане теперь ожидают начала концерта.





Редакция ИА «Высота 102» обратилась в компании «ВолгоградЭКСПО», предоставившей популярным артистам свою площадку для организации мероприятия, однако представитель организации открестился от причастности к происходящему.

- По моей информации, концерт должен был начаться в 18:00. До вашего звонка я и не знал, что возникли какие-то проблемы. Но в любом случае, мы просто предоставляем свой концертный зал. Всё остальное – на совести организаторов. Я бы посоветовал вам обратиться в компанию «Кассир.ру», - подчеркнул сотрудник.

Журналисты несколько раз пытались дозвониться по общедоступному номеру, который указан на сайте площадки по продаже билетов в качестве справочного для клиентов, однако трубку так никто и не снял.

На 19:00 на просьбу о предоставлении официального комментария не откликнулись и представители Леонида Агутина.

Напомним, 21 февраля в аэропорту Волгограда произошёл сбой в расписании приёма и отправления самолётов. Из-за ограничений, введённых Росавиацией на фоне утренней атаки БПЛА, а также проблем с отправкой самолётов из московского авиационного узла из-за снегопада, сразу шесть московских рейсов в областной центр были отменены. Ещё семь осуществляли перелёты с задержкой. Стали ли транспортные проблемы причиной сбоя в проведении концерта Анжелики Варум и Леонида Агутина – неизвестно. Однако волгоградцы, потратившие до 20 тыс. рублей за билет на концерт своих кумиров, недоумевают, почему к ним со стороны организаторов было такое бесчеловечное, потребительское отношение.

Фото и видео: читатели ИА «Высота 102»