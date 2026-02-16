



В Волгоградской области региональный комитет транспорта завершает подготовку изменений в местное законодательства. Поправки позволят льготникам реализовать возможность подтверждения права на льготный проезд, предъявив цифровой ID через мессенджер MAX.

- Сейчас проводится работа по актуализации действующих нормативных правовых актов по обеспечению применения сервиса «Цифровой ID» в качестве альтернативного способа подтверждения льготного статуса гражданина при приобретении билетов для проезда (в том числе социальных проездных билетов), - сообщили в облкомдортрансе.

Специалисты напомнили перевозчикам, работающим на территории региона, о необходимости проработать реализацию соответствующей возможности для «исключения конфликтных ситуаций». Также власти обратили внимание, что предъявление «цифрового ID» должно осуществляться добровольно, а сама процедура соответствовать законодательству.

Отметим, право подтверждения своей личности при получении тех или иных льгот появилось с помощью национального мессенджера у волгоградцев с 1 сентября 2025 года. Тогда вступили в силу соответствующие положения федерального законодательства.

Фото из архива ИА «Высота 102»