Волжане выберут цветовую гамму для трамваев из Москвы





Трамвайный парк Волжского пополнили 15 трамваев, переданные на безвозмездной основе мэрией Москвы в рамках программы обновления городского транспорта. Сейчас на маршрутах работают 6 столичных трамваев, остальные выйдут на линии в ближайшее время. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волжского, московские трамваи поступили в Волжский осенью. Они прошли технический осмотр и процедуру регистрации. Столичные трамваи – более современная модель, на них установлены энергосберегающие двигатели, что позволит сократить затраты на трамвайные перевозки.

Добавим, что большинство трамваев в Волжском – 1980-1990-х годов выпуска. Вагоны, поступившие из Москвы, выпущены в 2007-2009 годах. Оборудование здесь более современное, требующее специальной подготовки. Поэтому перед тем, как начать работать на новых трамваях, водители прошли стажировку, на переподготовку потребовалось всего два дня. «Вагоновожатые» уже успели оценить удобство эксплуатации оборудования, а также легкий контроллер и комфортабельное сиденье.

Довольны новым транспортом и пассажиры. Волжане обращают внимание на то, что в вагонах тепло, в них удобные и мягкие сиденья, чисто и комфортно.

В следующем году планируется привести все городские трамваи к единой цветовой гамме. Какой она будет, решат жители города, приняв участие в интернет-голосовании. О его проведении будет сообщено дополнительно, пояснили в мэрии.



