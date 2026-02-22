Волгоградцы мечтают о деньгах и инструментах на 23 февраля





Каждый шестой волгоградец мечтает получить деньги в качестве подарка на 23 февраля. Как сообщили специалисты сервиса SuperJob после проведенного опроса, вторым по популярности подарком стали инструменты для ремонта.

Так, о деньгах мечтают 17% опрошенных, а о строительной технике - 7%. Путешествия занимают третью строчку с 6% голосов.5% респондентов также мечтают о новом смартфоне, а 4% — о парфюме, книге или товарах для спорта. Также в списке самых желаемых для мужчин подарков вошли компьютерные игры.

Примечательно, что каждый четвертый мужчина на 23 Февраля обычно остается без подарка. Среди реальных презентов на первом месте — одежда и аксессуары: носки, белье, футболки (21%), на втором — парфюмерия и средства по уходу (12%). Любовь, заботу и внимание получают в подарок 6% опрошенных. Деньги в реальности дарят лишь каждому двадцатому.