Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Федеральные новости

Федеральные новости
 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Общество

Волгоградцы мечтают о деньгах и инструментах на 23 февраля

Общество 22.02.2026 12:04
0
22.02.2026 12:04


Каждый шестой волгоградец мечтает получить деньги в качестве подарка на 23 февраля. Как сообщили специалисты сервиса SuperJob после проведенного опроса, вторым по популярности подарком стали инструменты для ремонта. 

Так, о деньгах мечтают 17% опрошенных, а о строительной технике - 7%. Путешествия занимают третью строчку с 6% голосов.5% респондентов также мечтают о новом смартфоне, а 4% — о парфюме, книге или товарах для спорта. Также в списке самых желаемых для мужчин подарков вошли компьютерные игры. 

Примечательно, что каждый четвертый мужчина на 23 Февраля обычно остается без подарка. Среди реальных презентов на первом месте — одежда и аксессуары: носки, белье, футболки (21%), на втором — парфюмерия и средства по уходу (12%). Любовь, заботу и внимание получают в подарок 6% опрошенных. Деньги в реальности дарят лишь каждому двадцатому.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
22.02.2026 14:33
Общество 22.02.2026 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2026 13:34
Общество 22.02.2026 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2026 13:13
Общество 22.02.2026 13:13
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2026 12:40
Общество 22.02.2026 12:40
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2026 12:04
Общество 22.02.2026 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2026 10:07
Общество 22.02.2026 10:07
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2026 09:37
Общество 22.02.2026 09:37
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2026 09:10
Общество 22.02.2026 09:10
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2026 08:44
Общество 22.02.2026 08:44
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2026 08:14
Общество 22.02.2026 08:14
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2026 07:32
Общество 22.02.2026 07:32
Комментарии

0
Далее
Общество
22.02.2026 07:06
Общество 22.02.2026 07:06
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2026 21:39
Общество 21.02.2026 21:39
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2026 19:08
Общество 21.02.2026 19:08
Комментарии

0
Далее
Общество
21.02.2026 17:29
Общество 21.02.2026 17:29
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:06
Антон Понкрашов помог DAWGS обыграть сборную Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:33
Чучело не только сжигают, но и разрубают на части: как в южных городах России отмечают МасленицуСмотреть фотографии
13:52
Жуткая пробка сковала «танцующий» мост из-за впечатавшейся в отбойник легковушкиСмотреть фотографии
13:34
Празднование Широкой Масленицы проходит в ЦПКиО ВолгоградаСмотреть фотографии
13:13
В Волгограде устроили праздник спорта в преддверии Дня защитника ОтечестваСмотреть фотографии
12:40
Митрополит Феодор проведет вечерню в Александро-Невском соборе в Прощенное воскресеньеСмотреть фотографии
12:04
Волгоградцы мечтают о деньгах и инструментах на 23 февраляСмотреть фотографии
11:32
На севере Волгограда маршрутка влетела в бензовоз: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:58
«Спартак‑Волгоград» выходит на чистое второе местоСмотреть фотографии
10:07
Волгоградская область заняла второе место по наименьшей стоимости блинов в ЮФОСмотреть фотографии
09:37
Волгоградцам рассказали, что делать, если счетчик накручивает электроэнергиюСмотреть фотографии
09:10
В Урюпинске простятся с погибшим на СВО Сергеем СимоняномСмотреть фотографии
08:44
Зеленую комету увидят волгоградцы в мартеСмотреть фотографии
08:14
В Соцфонде рассказали, кто получит повышение пенсии с 1 мартаСмотреть фотографии
07:32
В Волгоградской области к началу новой недели вернется теплоСмотреть фотографии
07:06
Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
21:39
В ФСБ предупредили волгоградцев об угрозе использования «живых бомб»Смотреть фотографии
20:38
Полиция задержала подростков, жестоко избивших сверстника в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
Анастасия Захарова стала «счастливым лузером» на турнире в ДубаеСмотреть фотографии
19:08
«Промёрзли до ужаса»: сотни волгоградцев с боем прорывались на концерт Агутина и ВарумСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
В Михайловке медики спасают водителя, выжившего в столкновении трёх фурСмотреть фотографии
17:29
«Сидеть в тихом кабинете я уже не смогу»: фельдшер скорой помощи – о самых сложных вызовах и профессиональном адреналинеСмотреть фотографии
17:09
Очевидцы засняли жуткие последствия столкновения фур на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:19
В Волгоградском ЦПКиО завершилась установка 10-метрового чучелаСмотреть фотографии
15:13
Под Волгоградом из-за смертельного ДТП с фурами вновь встало движение по московской трассеСмотреть фотографии
14:28
Снежные горы и заметённые авто: фотограф показал утопающие в снегу улицы ВолгоградаСмотреть фотографии
13:35
Ракетная опасность и повторный удар БПЛА: всё, что известно о повреждении МКД в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:17
«Динамо‑БИОТЕХ» набирает ходСмотреть фотографии
12:02
В Волгограде до 13 увеличилось количество отменённых и задержанных авиарейсовСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде аэропорт возобновил работу после утренней атаки БПЛАСмотреть фотографии
 