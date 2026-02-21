Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Анастасия Захарова стала «счастливым лузером» на турнире в Дубае

Спорт 21.02.2026 19:54
В крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) проходит женский теннисный турнир Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом 4 088 211 долларов США. 104-я ракетка мира, 24-летняя волгоградка Анастасия Захарова начала свое участие с полуфинала квалификации, где её соперницей стала 29-летняя австрийка Джулия Грабер (81-е место рейтинга WTA). Буквально неделю назад они встречались в Дохе, и, как и в Катаре, победу одержала Захарова – 6:2, 6:4.

За право играть в основной сетке турнира против волгоградки играла 25-летняя итальянка Элизабетта Коччаретто (40). В первом между девушками матче за карьеру, который продлился без трех минут три часа, победу одержала итальянка – 6:2, 6:7 (3:7), 7:5. Однако чуть позже Элизабетта снялась с турнира. Впрочем, на этом турнире сразу 14 спортсменок снялись с основной сетки и дали дорогу нескольким неудачницам финала квалификации, которые получили статус Lucky Losers – счастливого неудачника.

В первом круге турнира соперницей Захаровой стала 24-летняя японка Моюка Утидзима (90). Девушки до этого трижды встречались на турнирах, причем в последний раз здесь же ровно год назад, и во всех матчах победа была на стороне японки. Но на этот раз Анастасия была на высоте и уверенно победила – 6:2, 6:4.

В 1/16 финала соперницей россиянки была 23-летняя Антония Ружич (67) из Хорватии. Захарова вновь показала хорошую игру, но на этот раз соперница была сильнее – 6:1, 6:7 (2:7), 6:1.

Таким образом, Захарова провела на турнире 4 матча с соперницами выше себя по рейтингу и во всех показала себя настоящим бойцом. За выход в 1/16 финала она получит 65 очков к своему рейтингу 53-х недель.

Александр Веселовский

Фото: организаторы турнира

Спорт 21.02.2026 19:54
