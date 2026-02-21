Анастасия Захарова стала «счастливым лузером» на турнире в Дубае

В крупнейшем городе Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) проходит женский теннисный турнир Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом 4 088 211 долларов США. 104-я ракетка мира, 24-летняя волгоградка Анастасия Захарова начала свое участие с полуфинала квалификации, где её соперницей стала 29-летняя австрийка Джулия Грабер (81-е место рейтинга WTA). Буквально неделю назад они встречались в Дохе, и, как и в Катаре, победу одержала Захарова – 6:2, 6:4.

За право играть в основной сетке турнира против волгоградки играла 25-летняя итальянка Элизабетта Коччаретто (40). В первом между девушками матче за карьеру, который продлился без трех минут три часа, победу одержала итальянка – 6:2, 6:7 (3:7), 7:5. Однако чуть позже Элизабетта снялась с турнира. Впрочем, на этом турнире сразу 14 спортсменок снялись с основной сетки и дали дорогу нескольким неудачницам финала квалификации, которые получили статус Lucky Losers – счастливого неудачника.

В первом круге турнира соперницей Захаровой стала 24-летняя японка Моюка Утидзима (90). Девушки до этого трижды встречались на турнирах, причем в последний раз здесь же ровно год назад, и во всех матчах победа была на стороне японки. Но на этот раз Анастасия была на высоте и уверенно победила – 6:2, 6:4.

В 1/16 финала соперницей россиянки была 23-летняя Антония Ружич (67) из Хорватии. Захарова вновь показала хорошую игру, но на этот раз соперница была сильнее – 6:1, 6:7 (2:7), 6:1.

Таким образом, Захарова провела на турнире 4 матча с соперницами выше себя по рейтингу и во всех показала себя настоящим бойцом. За выход в 1/16 финала она получит 65 очков к своему рейтингу 53-х недель.

Александр Веселовский

Фото: организаторы турнира