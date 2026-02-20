Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
150 «умных» камер видеофиксации с ИИ установят в Волгограде и Волжском

В Волгоградской области до конца текущего года установят 150 камер видеофиксации на дорогах общего пользования. В настоящее время в регионе работают уже 700 таких комплексов, которые помогают выявлять нарушения ПДД.

- Устройства высокого разрешения с ИИ являются частью интеллектуальной транспортной системы региона, снимают картинку в режиме реального времени и способны распознать ДТП, нештатную ситуацию, анализировать загруженность дорог, - рассказали в комитете информационных технологий региона.

Комплексы фотовидеофиксации активно используются на улично-дорожной сети Волгограда и Волжского. Так, «умные» камеры фиксируют нарушителей, которые двигаются по полосе для городского автотранспорта, а также водителей, которые пользуются телефоном за рулем и многое другое.

На сегодняшний день около 80% пересечений автомобильных дорог Волгограда и Волжского оборудованы системами фотовидеофиксации. Вся система видеонаблюдения региона за безопасностью в общественных местах насчитывает 2,3 тысячи камер.

20:15
Под Волгоградом поджигатель попался на краже 72 шин со склада
19:38
150 «умных» камер видеофиксации с ИИ установят в Волгограде и Волжском
19:05
Дом борьбы «Динамо» в Волгограде получает вторую жизнь
17:50
Браконьеры застрелили трех сайгаков в Волгоградской области
17:26
В Волгограде введут запрет на движение грузовиков из-за снегопада
17:16
На Мамаевом кургане дан старт гуманитарной миссии помощи участникам СВО
16:42
В Волгоградской области переизбрали главу Кумылженского района
16:05
Кадровый голод на фоне рекордов: что происходит с рынком труда Волгоградской области в 2026 году
15:49
Волгоградка 21 раз перевела мошенникам деньги на 3,8 млн рублей
15:24
Любовь Астамирова завоевала золото на соревнованиях памяти Зайцева
14:37
Андрей Бочаров вручил награды 19 волгоградцам к Дню защитника Отечества
13:49
Доцент ВолгГМУ Елена Сорокина скончалась в Волгограде
13:08
С нарушивших ПДД волгоградцев взыскали 211 млн рублей
12:57
Организаторы сети подпольных казино в трех регионах осуждены в Волгограде
12:52
«Россети Юг» выявили 57 незаконных подключений к электросетям в СНТ Волгограда
12:42
Почта России в Волгоградской области переходит на спецграфик
12:08
Подозреваемый в убийстве волгоградского водителя задержан спустя 33 года
12:06
33 Героя России прославили Волгоградскую область
11:09
В Саратове коммерсанты поплатятся за наледь и снег у зданий
11:01
Трое детей и двое взрослых пострадали на трассе под Волгоградом
11:00
429 КДМ расчищают трассы Волгоградской области от снега
10:23
МВД проводит учения в центре Волгограда 20 февраля
10:21
В Волгограде решат судьбу судьи, ведущего процесс Ивана Геля
10:21
Трамвайный конфликт в Ростове: что не поделили стороны
10:07
Волгоградские поликлиники и больницы переходят на особый график в праздники
09:55
Проезд в маршрутках №260 Волжский-Волгоград подорожал 20 февраля
09:51
Под Волгоградом пациентку ЦРБ оштрафовали за оскорбление медсестры
09:40
В центре Волгограда заменят 900 метров изношенных сетей водоснабжения
09:23
В Волгоградской области простятся с 44-летним снайпером-разведчиком
08:57
Под Волгоградом в ЛПХ произвели странный творог
 