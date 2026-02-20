150 «умных» камер видеофиксации с ИИ установят в Волгограде и Волжском

В Волгоградской области до конца текущего года установят 150 камер видеофиксации на дорогах общего пользования. В настоящее время в регионе работают уже 700 таких комплексов, которые помогают выявлять нарушения ПДД.

- Устройства высокого разрешения с ИИ являются частью интеллектуальной транспортной системы региона, снимают картинку в режиме реального времени и способны распознать ДТП, нештатную ситуацию, анализировать загруженность дорог, - рассказали в комитете информационных технологий региона.

Комплексы фотовидеофиксации активно используются на улично-дорожной сети Волгограда и Волжского. Так, «умные» камеры фиксируют нарушителей, которые двигаются по полосе для городского автотранспорта, а также водителей, которые пользуются телефоном за рулем и многое другое.

На сегодняшний день около 80% пересечений автомобильных дорог Волгограда и Волжского оборудованы системами фотовидеофиксации. Вся система видеонаблюдения региона за безопасностью в общественных местах насчитывает 2,3 тысячи камер.

