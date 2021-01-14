Эксперты назвали предварительную причину пожара, уничтожившего трамвай в Волжском

Происшествия 14.01.2021 10:42
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14.01.2021 10:42
Предполагаемой причиной пожара, уничтожившего трамвай в Волжском, мог стать аварийный режим работы электропроводки в кабине водителя. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области. Напомним, накануне ИА "Высота 102" сообщало, что ЧП случилось накануне на ул. Александрова на остановке. Вспыхнул трамвай №4а. Пассажиры, которые находились в салоне, были оперативно выведены на улицу. Водитель пытался самостоятельно потушить пламя, однако справиться с возгоранием не удалось. Трамвай сгорел практически полностью.
Сгоревший трамвай был одним из 15 единиц транспорта, которые были переданы Волжскому на безвозмездной основе столичными властями.
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