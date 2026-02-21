21 февраля в Волгограде на фоне запрета Росавиации, связанного с повторной атакой ВСУ на регион, а также снегопада, ограничившего работу московского авиационного узла, произошёл массовый сбой в работе аэропорта. Согласно информации на 11:30 в воздушной гавани, количество отменённых и задерживающихся рейсов возросло до 13.

В числе отменённых шесть московских рейсов авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа». Перенесён прилёт в Волгоград московских рейсов №№ DP 6967, SU 1186, DP 6969, а также в обратном направлении №№ DP 6968, SU 1187, DP 6970. Их среднее время задержки составляет около одного часа. В 11:45 Волгоград должен был покинуть рейс-рекордсмен SU 1185. Пассажирам пришлось ожидать вылета более 14 часов.

Фото из архива ИА «Высота 102»