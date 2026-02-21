



Утром 21 февраля, после ликвидации над Волгоградской областью второго дрона, специализированные службы в 10:33 объявили отбой опасности по БПЛА. Жители и гости региона теперь могут свободно и безопасно находиться на улице и подходить к окнам.

- Внимание! Отбой беспилотной опасности, — говорится в оповещении, рассылаемом МЧС России через официальное приложение для мобильных устройств.

Напомним, ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что после налёта ударных БПЛА в Волгограде оказались повреждены четыре МКД. Идёт эвакуация жильцов в пункт временного размещения. Специалисты изучают обломки, упавшие также и в прилегающей промышленной зоне.

Фото из архива ИА «Высота 102»