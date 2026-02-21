Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
МЧС России: в Волгограде и области объявлен отбой беспилотной опасности

21.02.2026 10:55
21.02.2026 10:55


Утром 21 февраля, после ликвидации над Волгоградской областью второго дрона, специализированные службы в 10:33 объявили отбой опасности по БПЛА. Жители и гости региона теперь могут свободно и безопасно находиться на улице и подходить к окнам.

- Внимание! Отбой беспилотной опасности, — говорится в оповещении, рассылаемом МЧС России через официальное приложение для мобильных устройств.

Напомним, ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что после налёта ударных БПЛА в Волгограде оказались повреждены четыре МКД. Идёт эвакуация жильцов в пункт временного размещения. Специалисты изучают обломки, упавшие также и в прилегающей промышленной зоне.

Фото из архива ИА «Высота 102»

21.02.2026 12:02
21.02.2026 12:02
21.02.2026 11:35
21.02.2026 11:35
21.02.2026 11:22
21.02.2026 11:22
21.02.2026 10:55
21.02.2026 10:55
21.02.2026 10:32
21.02.2026 10:32
21.02.2026 09:36
21.02.2026 09:36
21.02.2026 08:39
21.02.2026 08:39
21.02.2026 07:53
21.02.2026 07:53
21.02.2026 07:43
21.02.2026 07:43
21.02.2026 06:48
21.02.2026 06:48
21.02.2026 06:16
21.02.2026 06:16
21.02.2026 06:00
21.02.2026 06:00
20.02.2026 23:46
20.02.2026 23:46
20.02.2026 21:33
20.02.2026 21:33
20.02.2026 21:23
20.02.2026 21:23
12:17
«Динамо‑БИОТЕХ» набирает ход
12:02
В Волгограде до 13 увеличилось количество отменённых и задержанных авиарейсов
11:35
В Волгограде аэропорт возобновил работу после утренней атаки БПЛА
11:22
В Волгограде начался поквартирный обход повреждённых БПЛА домов
10:55
МЧС России: в Волгограде и области объявлен отбой беспилотной опасности
10:32
Андрей Бочаров сообщил о четырёх повреждённых МКД после атаки беспилотников
09:54
Под Волгоградом из-за ДТП с фурами и пятью легковушками встала трасса Р-22 «Каспий»
09:36
Утром над Волгоградской областью сбит второй за сутки дрон
09:17
В Волгограде коммунальные службы всю ночь боролись с последствиями снегопада
08:39
В Волгограде после ночного снегопада выросли 25-сантиметровые сугробы
07:53
Минобороны: под Волгоградом за ночь ликвидирован один БПЛА
07:43
Волгоградцев предупредили о периоде «охлаждения» при снятии наличных
06:48
В аэропорту Волгограда из-за БПЛА и непогоды задержаны восемь рейсов
06:16
В Волгоградской области более шести часов действует беспилотная опасность
06:00
В Волгограде второй раз за сутки ограничена работа аэропорта
23:46
Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области
21:33
В Волгограде после объявления ракетной опасности закрыли аэропорт
21:23
В Волгоградской области 20 февраля объявлена ракетная опасность
20:15
Под Волгоградом поджигатель попался на краже 72 шин со склада
19:38
150 «умных» камер видеофиксации с ИИ установят в Волгограде и Волжском
19:05
Дом борьбы «Динамо» в Волгограде получает вторую жизнь
17:50
Браконьеры застрелили трех сайгаков в Волгоградской области
17:26
В Волгограде введут запрет на движение грузовиков из-за снегопада
17:16
На Мамаевом кургане дан старт гуманитарной миссии помощи участникам СВО
16:42
В Волгоградской области переизбрали главу Кумылженского района
16:05
Кадровый голод на фоне рекордов: что происходит с рынком труда Волгоградской области в 2026 году
15:49
Волгоградка 21 раз перевела мошенникам деньги на 3,8 млн рублей
15:24
Любовь Астамирова завоевала золото на соревнованиях памяти Зайцева
14:37
Андрей Бочаров вручил награды 19 волгоградцам к Дню защитника Отечества
13:49
Доцент ВолгГМУ Елена Сорокина скончалась в Волгограде
 