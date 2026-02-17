В Дзержинском районе Волгограда муниципалитет вынужден был ввести ограничения на проезд автомобилей через пойму реки Царицы. Власти запретили использование участка ул. Полоненко и ул. Елецкой у Дубовой балки из-за перелива на проезжую часть талых вод.





По информации очевидцев, с раннего утра здесь дежурят сотрудники МЧС России, полиция и городские службы.





- Автомобили заворачивают на подъезде. Утром поток был очень сильным. Судя по всему, власти опасались, что асфальт может «поплыть», поэтому и потребовались столь кардинальные меры. Сейчас ситуация улучшилась. Поток воды уменьшился. Хорошо, что ближайшие дома и строения находятся значительно выше уровня реки и туда вода пока не добралась, - рассказал журналистам один из местных жителей.

В ГУ МЧС России по Волгоградской области уточнили, что силы и средства спасателей 17 февраля привлекались для помощи населению на улице Полоненко. Сотрудники помогли вызвать застрявший в бурном потоке автомобиль. Также ситуацию прокомментировали в администрации Волгограда. По данным мэрии, подтопление дороги вызвано интенсивным таянием снега.

- В связи с обильным таянием снега, вызванным резким повышением температуры воздуха, значительный приток талых вод в балке (устье реки Царицы) со стороны Городищенского района привел к подтоплению проезжей части дороги на дамбе, соединяющей улицы Полоненко и Елецкую. В целях обеспечения безопасности временно ограничен проезд транспортных средств по автомобильным дорогам улиц Елецкой и Полоненко в границах от дома № 90А по улице Елецкой до пересечения улиц Полоненко и Полины Осипенко. Объезд участка возможен по улицам Елецкой, Полины Осипенко, Ангарской, Череповецкой, Азизбекова, Саши Филиппова и ряду других, - подчеркнули в пресс-службе муниципалитета.





На текущий момент на месте работают экскаватор и самосвал. Специалисты расчищают обочины и убирают ранее нанесённый на асфальтовое полотно грунт.

Для защиты сооружений в зоне потенциального подтопления власти прорабатывают меры по дополнительному отведению талых вод.





- Муниципалитетом проводится работа по отводу талых вод от частных жилых домов. В частности, в настоящее время специалисты МУ «Служба спасения» проводят обследование территории, определяя возможность создания отводящих каналов, проведения обваловки и прокладки рвов для водоотведения, - подытожили в администрации Волгограда.

Фото: Андрей Поручаев / ИА «Высота 102»