



С 1 апреля в Волгоградской области могут начать действовать строгие ограничения на использование региональной дорожно-транспортной сети большегрузами. Облкомдортрансом разработан проект постановления, запрещающий проезд по дорогам фур с нагрузкой более 5 тонн на ось.

Запрет будет действовать в течение месяца и распространится на все региональные трассы за исключением 10 дорог. В числе исключений: «3-я Продольная магистраль», «первый пусковой комплекс первой очереди мостового перехода через р. Волгу в г. Волгограде», «второй пусковой комплекс мостового перехода через реку Волга в Волгограде», «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба», «Волгоград (от г. Волжский) – Астрахань», «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск», «Михайловка (км 15) – Серафимович – Суровикино», «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вёшенская (Ростовская область)», «Новониколаевский – Урюпинск – Нехаевская – Краснополье – Манино (Воронежская область)», «подъезд от автомобильной дороги Р-22 „Каспий“ автомобильная дорога М-4 „Дон“ – Тамбов – Волгоград – Астрахань“ к Волгограду».

Перечисленные магистрали имеют особое значение, обеспечивая бесперебойный проезд грузового транспорта по международному транспортно-логистическому коридору «Север – Юг», связывая различные федеральные трассы.

Отметим, проект постановления, вводящий запрет на проезд фур, проходит финальные согласования. Специалисты объясняют необходимость введения ограничительных мер тем, что основная часть региональных дорог построена в 60-х и 70-х годах минувшего столетия и не рассчитана на современные нагрузки в условиях весенней распутицы и переувлажнения грунта в основании проезжей части.

Фото из архива ИА «Высота 102»