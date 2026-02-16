Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

Актуально

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

Федеральные новости

Федеральные новости
 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
Федеральные новости
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Транспорт

В Волгоградской области на месяц запретят движение фур по региональным дорогам

Транспорт 16.02.2026 07:35
0
16.02.2026 07:35


С 1 апреля в Волгоградской области могут начать действовать строгие ограничения на использование региональной дорожно-транспортной сети большегрузами. Облкомдортрансом разработан проект постановления, запрещающий проезд по дорогам фур с нагрузкой более 5 тонн на ось.

Запрет будет действовать в течение месяца и распространится на все региональные трассы за исключением 10 дорог. В числе исключений: «3-я Продольная магистраль», «первый пусковой комплекс первой очереди мостового перехода через р. Волгу в г. Волгограде», «второй пусковой комплекс мостового перехода через реку Волга в Волгограде», «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба», «Волгоград (от г. Волжский) – Астрахань», «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Зимовники – Сальск», «Михайловка (км 15) – Серафимович – Суровикино», «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вёшенская (Ростовская область)», «Новониколаевский – Урюпинск – Нехаевская – Краснополье – Манино (Воронежская область)», «подъезд от автомобильной дороги Р-22 „Каспий“ автомобильная дорога М-4 „Дон“ – Тамбов – Волгоград – Астрахань“ к Волгограду».

Перечисленные магистрали имеют особое значение, обеспечивая бесперебойный проезд грузового транспорта по международному транспортно-логистическому коридору «Север – Юг», связывая различные федеральные трассы.

Отметим, проект постановления, вводящий запрет на проезд фур, проходит финальные согласования. Специалисты объясняют необходимость введения ограничительных мер тем, что основная часть региональных дорог построена в 60-х и 70-х годах минувшего столетия и не рассчитана на современные нагрузки в условиях весенней распутицы и переувлажнения грунта в основании проезжей части.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
16.02.2026 07:35
Транспорт 16.02.2026 07:35
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.02.2026 06:11
Транспорт 16.02.2026 06:11
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.02.2026 11:25
Транспорт 13.02.2026 11:25
Комментарии

0
Далее
Транспорт
10.02.2026 21:00
Транспорт 10.02.2026 21:00
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.02.2026 17:27
Транспорт 07.02.2026 17:27
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.02.2026 10:37
Транспорт 07.02.2026 10:37
Комментарии

0
Далее
Транспорт
04.02.2026 13:46
Транспорт 04.02.2026 13:46
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.02.2026 10:25
Транспорт 03.02.2026 10:25
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.02.2026 07:42
Транспорт 03.02.2026 07:42
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.02.2026 07:01
Транспорт 03.02.2026 07:01
Комментарии

0
Далее
Транспорт
31.01.2026 09:22
Транспорт 31.01.2026 09:22
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.01.2026 22:39
Транспорт 29.01.2026 22:39
Комментарии

0
Далее
Транспорт
29.01.2026 11:20
Транспорт 29.01.2026 11:20
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.01.2026 16:40
Транспорт 28.01.2026 16:40
Комментарии

0
Далее
Транспорт
28.01.2026 08:44
Транспорт 28.01.2026 08:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:46
В Волгограде и области 18 пар не побоялись заключить брак в «чёрную пятницу»Смотреть фотографии
10:33
Под Волгоградом отлетевшее колесо КАМАЗа пробило TankСмотреть фотографии
10:05
«Вычерпывали всю ночь»: в Калаче-на-Дону из-за резкого потепления снова затопило домаСмотреть фотографии
10:04
Под Волгоградом передали на СВО конфискованные у лихача «Жигули»Смотреть фотографии
09:37
Волгоград на пьедестале – бронза первенства РоссииСмотреть фотографии
09:25
Отправка писем с 1 марта станет дороже для волгоградцевСмотреть фотографии
09:12
В аэропорту Волгограда из-за тумана задерживаются пять московских авиарейсовСмотреть фотографии
08:54
Индексация пенсий волгоградцев активизировала мошенниковСмотреть фотографии
08:22
В Волгограде и области с 1 марта за БПЛА начнут следить в режиме онлайнСмотреть фотографии
08:20
Волгоградцы в 2025 году потратили на еду 328,9 млрд рублейСмотреть фотографии
08:03
Волгоградец Кирилл Киватцев достойно выступил на теннисном турниреСмотреть фотографии
07:35
В Волгоградской области на месяц запретят движение фур по региональным дорогамСмотреть фотографии
06:51
В Волгоградской области неделя начнётся со шквалистого ветра, гололёда и туманаСмотреть фотографии
06:11
Волгоградцы смогут подтверждать льготный проезд с помощью «Цифрового ID» в MAXСмотреть фотографии
21:28
Погоня, стрельба и много мата: разборки у бизнес-центра в Волгограде сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
20:54
Лучших врачей по итогам конкурса назовут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:08
Бастрыкин затребовал отчет о расследовании нападения собак на волгоградкуСмотреть фотографии
17:31
«Без отца остались двое мальчишек»: в Волгограде похоронили погибшего в Таиланде туристаСмотреть фотографии
17:00
Грузовик с продуктами насмерть задавил пешехода в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
16:22
Лунный Новый год в Волгограде не будут отмечать досрочно из-за погодыСмотреть фотографии
16:02
В Волгоградской области запуганная женщина отдала мошенникам 13 миллионовСмотреть фотографии
15:18
«Бил руками и ногами»: в Михайловке «герою» видео с избиением женщины грозит колонияСмотреть фотографии
15:01
«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нееСмотреть фотографииCмотреть видео
14:05
Врач предостерегла волгоградцев от обжорства на МасленицуСмотреть фотографии
13:21
В Волгограде извлеченный из забитой канализации предмет шокировал коммунальщиковСмотреть фотографии
12:32
«Они исполнили свой долг»: в Волгограде почтили память героев Афганской войныСмотреть фотографии
11:05
Потепление до +12 грядет в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:21
«Вылетел на встречку»: момент жесткой аварии у «Волгоград Арены» попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:04
Минобороны: БПЛА ВСУ уничтожены над Волгоградской областьюСмотреть фотографии
09:45
В Камышине госнаграды передали семьям погибших в зоне СВО бойцовСмотреть фотографии
 