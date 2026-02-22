В Соцфонде рассказали, кто получит повышение пенсии с 1 марта





Пенсии волгоградцев будут проиндексированы с 1 марта. Как рассказали в Соцфонде, это коснется пенсионеров, которым исполнилось 80 лет.

У жителей региона, которым исполняется 80 лет, фиксированная часть страховой пенсии удваивается. Заявления для этого подавать не нужно — это происходит автоматически. Однако исключение составляют военные пенсионеры, получающие одновременно страховую пенсию и пенсию по другим ведомственным линиям.

Напомним, с началом 2026 года в России также были проиндексированы страховые пенсии на 7,6%. Средний размер пенсий достиг 27,7 тысяч рублей.