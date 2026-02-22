Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Общество

Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102»

Выбор подарка для мужчин, который не осядет на одной из полок и вызовет у «защитника» не формальную, а искреннюю радость, из года в год становится серьезной головной болью для многих женщин. Пока одни боятся даже заикнуться о покупке носков, гелей для душа и пены для бритья – таким моветонам им кажется этот стандартный набор «брутала», другие, напротив, обыгрывают историю с нестареющей классикой и не изменяют традициям.

Так о каких подарках мечтают мужчины? И что им готовы подарить их спутницы? Ответы на эти вопросы – в видеосюжете ИА «Высота 102».




Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
Общество
08:14
В Соцфонде рассказали, кто получит повышение пенсии с 1 мартаСмотреть фотографии
07:32
В Волгоградской области к началу новой недели вернется теплоСмотреть фотографии
07:06
Волгоградцы назвали идеальный мужской подарок на 23 февраля: опрос ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
21:39
В ФСБ предупредили волгоградцев об угрозе использования «живых бомб»Смотреть фотографии
20:38
Полиция задержала подростков, жестоко избивших сверстника в ВолгоградеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:54
Анастасия Захарова стала «счастливым лузером» на турнире в ДубаеСмотреть фотографии
19:08
«Промёрзли до ужаса»: сотни волгоградцев с боем прорывались на концерт Агутина и ВарумСмотреть фотографииCмотреть видео
17:51
В Михайловке медики спасают водителя, выжившего в столкновении трёх фурСмотреть фотографии
17:29
«Сидеть в тихом кабинете я уже не смогу»: фельдшер скорой помощи – о самых сложных вызовах и профессиональном адреналинеСмотреть фотографии
17:09
Очевидцы засняли жуткие последствия столкновения фур на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:19
В Волгоградском ЦПКиО завершилась установка 10-метрового чучелаСмотреть фотографии
15:13
Под Волгоградом из-за смертельного ДТП с фурами вновь встало движение по московской трассеСмотреть фотографии
14:28
Снежные горы и заметённые авто: фотограф показал утопающие в снегу улицы ВолгоградаСмотреть фотографии
13:35
Ракетная опасность и повторный удар БПЛА: всё, что известно о повреждении МКД в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:17
«Динамо‑БИОТЕХ» набирает ходСмотреть фотографии
12:02
В Волгограде до 13 увеличилось количество отменённых и задержанных авиарейсовСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде аэропорт возобновил работу после утренней атаки БПЛАСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде начался поквартирный обход повреждённых БПЛА домовСмотреть фотографии
10:55
МЧС России: в Волгограде и области объявлен отбой беспилотной опасностиСмотреть фотографии
10:32
Андрей Бочаров сообщил о четырёх повреждённых МКД после атаки беспилотниковСмотреть фотографии
09:54
Под Волгоградом из-за ДТП с фурами и пятью легковушками встала трасса Р-22 «Каспий»Смотреть фотографии
09:36
Утром над Волгоградской областью сбит второй за сутки дронСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде коммунальные службы всю ночь боролись с последствиями снегопадаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:39
В Волгограде после ночного снегопада выросли 25-сантиметровые сугробыСмотреть фотографии
07:53
Минобороны: под Волгоградом за ночь ликвидирован один БПЛАСмотреть фотографии
07:43
Волгоградцев предупредили о периоде «охлаждения» при снятии наличныхСмотреть фотографии
06:48
В аэропорту Волгограда из-за БПЛА и непогоды задержаны восемь рейсовСмотреть фотографии
06:16
В Волгоградской области более шести часов действует беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:00
В Волгограде второй раз за сутки ограничена работа аэропортаСмотреть фотографии
23:46
Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 