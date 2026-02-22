



Выбор подарка для мужчин, который не осядет на одной из полок и вызовет у «защитника» не формальную, а искреннюю радость, из года в год становится серьезной головной болью для многих женщин. Пока одни боятся даже заикнуться о покупке носков, гелей для душа и пены для бритья – таким моветонам им кажется этот стандартный набор «брутала», другие, напротив, обыгрывают историю с нестареющей классикой и не изменяют традициям.

Так о каких подарках мечтают мужчины? И что им готовы подарить их спутницы? Ответы на эти вопросы – в видеосюжете ИА «Высота 102».







