В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

«Я выжил. Значит, должен сделать что-то нужное и хорошее»: лишившийся обеих ног участник СВО открыл ферму под Волгоградом

В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ

Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. 

Отмечается, что законопроект направлен на обеспечение безопасности по направлениям деятельности ФСБ РФ и противодействие терроризму.  

Теперь оператор не понесет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг в том случае, если это связано с выполнением им требований ведомства. 

17:54
Врачи спасли почку волгоградцу с помощью прокола и лазера
17:29
В Волжском попал на видео жуткий наезд иномарки на пешехода
17:03
Именитые фигуристы выступят с ледовым шоу в ЦПКиО Волгограда
16:52
В Волгоградской области за месяц ввели в строй 93,4 тыс. кв. метров жилья
16:27
В Волгоградской области на треть выросло количество кандидатов в банкроты
16:08
В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
15:55
«Динамо» и «Сталинград» побеждают
15:13
В Волгограде подросток одним ударом убил мужчину за нравоучения
15:09
262 авто конфисковали волгоградские полицейские у запойных водителей
15:07
«Машины заворачивают на подъезде»: в Волгограде из-за талых вод частично перекрыт проезд через пойму Царицы
14:26
Известный журналист и искусствовед Владимир Голуб скончался в Волгограде
14:13
Звание мастера спорта и триумф «Динамо-Синары»
13:47
В Волгограде назначена дата суда по делу экс-депутата-бизнесмена Короткова
13:45
Роскомнадзор прокомментировал сообщения о возможной полной блокировке Telegram
13:28
«Главное - спасти! Все остальное неважно»: сотрудники «Службы спасения» – о реанимации упавшей с моста 17-летней девушки
13:25
Волгоградская бизнес-леди объявила о закрытии африканского ресторана в центре города
12:35
Большинство россиян не сталкивались с последствиями хакерских атак на банки
12:34
В Волгограде упростят борьбу с нелегальными билбордами, экранами и рекламными арками
11:49
«Кудрявость №1. Аппетит хороший»: в Волгограде судьбу Кудрявого пеликана решат после медобследования
11:46
Троицу волгоградских чиновников оставили в московском СИЗО
11:32
Жирновск 17 февраля из-за аварии остался без воды
11:24
Состояние упавшей с моста 17-летней волгоградки остается тяжелым
11:08
«Путаются даже люди из профессиональной среды»: правда ли, что волгоградским школам дали «зеленый свет» на дистант
11:07
В Волгограде в реанимации остается один пострадавший от БПЛА ВСУ
10:51
Стали известны подробности массового ДТП на туманной трассе под Волгоградом
10:41
«Омсктехуглерод»: «Мы – российское предприятие и разделяем судьбу своей страны. Кто-то против?»
10:41
ФАС, Минтранс и прокуратура проверят цены на поезд Москва-Камышин
10:30
Силовики пресекли работу нелегального казино в Волгограде
10:28
Следующие через Ростов 16 поездов задерживаются из-за пробки на Крымском мосту
10:10
Выгодно и удобно: волгоградцы массово переходят на умные приборы учета
 