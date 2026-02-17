В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ





Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Отмечается, что законопроект направлен на обеспечение безопасности по направлениям деятельности ФСБ РФ и противодействие терроризму.

Теперь оператор не понесет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг в том случае, если это связано с выполнением им требований ведомства.