



21 февраля в Волгоградской области произошло второе за сутки серьёзное ДТП на федеральной трассе Р-22 «Каспий». По информации очевидцев, в районе Михайловки, на 788 километре дороги, столкнулись несколько фур. Есть погибший.

- Стоим. Движения практически нет. Иногда открывают встречку, но пока только в одном направлении. Там четыре грузовика дорогу не поделили, — рассказал журналистам один из автомобилистов.





Согласно информации сервиса «Яндекс Карты», на текущий момент протяжённость пробки на данном участке превысила 11 километров и продолжает расти. По данным очевидцев, сразу несколько грузовиков получили серьёзные повреждения. У одного из большегрузов разворотило кабину. На месте работают спасатели и медики.

По информации ГУ МЧС России, в аварии есть как минимум один погибший и один пострадавший.

- Сотрудники 30-й ПСЧ осуществляли деблокирование пострадавшего и погибшего при помощи ГАСИ, — подчеркнули в ведомстве.

Отметим, утром 21 февраля в Иловайском районе Волгоградской области на 871-м километре федеральной трассе Р-22 «Каспий» произошло массовое столкновение с участием двух фур и пяти автомобилей. По обоим инцидентам редакция пытается уточнить информацию в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото из архива ИА «Высота 102», «Яндекс Карты»