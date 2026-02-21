Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Под Волгоградом из-за смертельного ДТП с фурами вновь встало движение по московской трассе

21 февраля в Волгоградской области произошло второе за сутки серьёзное ДТП на федеральной трассе Р-22 «Каспий». По информации очевидцев, в районе Михайловки, на 788 километре дороги, столкнулись несколько фур. Есть погибший.

- Стоим. Движения практически нет. Иногда открывают встречку, но пока только в одном направлении. Там четыре грузовика дорогу не поделили, — рассказал журналистам один из автомобилистов.


Согласно информации сервиса «Яндекс Карты», на текущий момент протяжённость пробки на данном участке превысила 11 километров и продолжает расти. По данным очевидцев, сразу несколько грузовиков получили серьёзные повреждения. У одного из большегрузов разворотило кабину. На месте работают спасатели и медики.

По информации ГУ МЧС России, в аварии есть как минимум один погибший и один пострадавший.

- Сотрудники 30-й ПСЧ осуществляли деблокирование пострадавшего и погибшего при помощи ГАСИ, — подчеркнули в ведомстве.

Отметим, утром 21 февраля в Иловайском районе Волгоградской области на 871-м километре федеральной трассе Р-22 «Каспий» произошло массовое столкновение с участием двух фур и пяти автомобилей. По обоим инцидентам редакция пытается уточнить информацию в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото из архива ИА «Высота 102», «Яндекс Карты»

Лента новостей

17:51
В Михайловке медики спасают водителя, выжившего в столкновении трёх фурСмотреть фотографии
17:29
«Сидеть в тихом кабинете я уже не смогу»: фельдшер скорой помощи – о самых сложных вызовах и профессиональном адреналинеСмотреть фотографии
17:09
Очевидцы засняли жуткие последствия столкновения фур на трассе под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:19
В Волгоградском ЦПКиО завершилась установка 10-метрового чучелаСмотреть фотографии
15:13
Под Волгоградом из-за смертельного ДТП с фурами вновь встало движение по московской трассеСмотреть фотографии
14:28
Снежные горы и заметённые авто: фотограф показал утопающие в снегу улицы ВолгоградаСмотреть фотографии
13:35
Ракетная опасность и повторный удар БПЛА: всё, что известно о повреждении МКД в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:17
«Динамо‑БИОТЕХ» набирает ходСмотреть фотографии
12:02
В Волгограде до 13 увеличилось количество отменённых и задержанных авиарейсовСмотреть фотографии
11:35
В Волгограде аэропорт возобновил работу после утренней атаки БПЛАСмотреть фотографии
11:22
В Волгограде начался поквартирный обход повреждённых БПЛА домовСмотреть фотографии
10:55
МЧС России: в Волгограде и области объявлен отбой беспилотной опасностиСмотреть фотографии
10:32
Андрей Бочаров сообщил о четырёх повреждённых МКД после атаки беспилотниковСмотреть фотографии
09:54
Под Волгоградом из-за ДТП с фурами и пятью легковушками встала трасса Р-22 «Каспий»Смотреть фотографии
09:36
Утром над Волгоградской областью сбит второй за сутки дронСмотреть фотографии
09:17
В Волгограде коммунальные службы всю ночь боролись с последствиями снегопадаСмотреть фотографииCмотреть видео
08:39
В Волгограде после ночного снегопада выросли 25-сантиметровые сугробыСмотреть фотографии
07:53
Минобороны: под Волгоградом за ночь ликвидирован один БПЛАСмотреть фотографии
07:43
Волгоградцев предупредили о периоде «охлаждения» при снятии наличныхСмотреть фотографии
06:48
В аэропорту Волгограда из-за БПЛА и непогоды задержаны восемь рейсовСмотреть фотографии
06:16
В Волгоградской области более шести часов действует беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:00
В Волгограде второй раз за сутки ограничена работа аэропортаСмотреть фотографии
23:46
Беспилотная опасность объявлена в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:33
В Волгограде после объявления ракетной опасности закрыли аэропортСмотреть фотографии
21:23
В Волгоградской области 20 февраля объявлена ракетная опасностьСмотреть фотографии
20:15
Под Волгоградом поджигатель попался на краже 72 шин со складаСмотреть фотографииCмотреть видео
19:38
150 «умных» камер видеофиксации с ИИ установят в Волгограде и ВолжскомСмотреть фотографии
19:05
Дом борьбы «Динамо» в Волгограде получает вторую жизньСмотреть фотографии
17:50
Браконьеры застрелили трех сайгаков в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
17:26
В Волгограде введут запрет на движение грузовиков из-за снегопадаСмотреть фотографии
 