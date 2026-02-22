



Сегодня, 22 февраля, на пути из Волгограда в Краснослободск произошло ДТП с участием легковушки. Как рассказали очевидцы, в связи с аварией в сторону Среднеахтубинского района наблюдается большая пробка.

Как уточнили автомобилисты, движение на мосту полностью перекрыто в обе стороны. Известно, что легковой автомобиль в результате аварии сильно пострадал.

- На мосту через Волгу авария - легковушка впечаталась в отбойник. Может, и другие участники есть, но не увидела. Пробка в сторону Краснослободска начинается от самого въезда на мост. В обратную сторону все тоже стоит от поста ДПС, - рассказали редакции информагентства очевидцы.

Фото: ДТП и ЧП Волгоград / t.me