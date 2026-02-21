Главное

В Волгограде экс-депутата облдумы Короткова хотят лишить льгот и привилегий ВСУ атаковали дома волгоградцев дронами: ПВО ликвидировала 44 БПЛА Губернатор Бочаров: Противник цинично атаковал жилые дома ВСУ атаковали дронами Волгоградскую область: что известно к этому часу «Везли подозреваемого в Волгоград»: сотрудники МВД погибли в жутком ДТП в Калмыкии

«Мороз, перепады температур и нагрузки делают свое дело»: на дорогах Волгограда появились ямы – «подснежники»

«Кричали "Ура!" и плакали от радости»: ветеран контрразведки вспомнил о войне в Афганистане и жизни после нее

«Его называют скорой помощью»: сотрудник коммунальной службы рассказал, почему за 10 лет не разлюбил свою работу

 В Госдуме усомнились в блокировке Telegram с 1 апреля
Мессенджер Telegram вряд ли заблокируют 1 апреля. Таким прогнозом с «Парламентской газетой» поделился зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов 17 февраля, сообщает...
Федеральные новости
 В Госдуме приняли закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Государственной думы в третьем чтении приняли закон, который обязывает сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. Об этом 17 февраля сообщается на сайте нижней палаты парламента. ...
Ракетная опасность и повторный удар БПЛА: всё, что известно о повреждении МКД в Волгограде

21.02.2026 13:35
21.02.2026 13:35


20 и 21 февраля Волгоградская область в течение 11 часов переживала атаку украинских беспилотных летательных аппаратов. В результате оказались повреждены жилые дома и произошёл масштабный сбой в работе аэропорта Волгограда. Собрали всё, что на текущий момент известно о террористическом налёте ВСУ.

Бессонные часы

Многие волгоградцы провели ночь с 20 на 21 февраля в тревожном ожидании. Поздним вечером в 21:15 МЧС России начало рассылку уведомлений о ракетной опасности. Одновременно аналогичные сообщения получили и жители Ростовской, Астраханской и Саратовской областей.

Практически в это же время мониторинговые Telegram-каналы сообщили о фиксации БПЛА на севере и юге Волгоградской области.

Только ближе к 23:22 специалисты отменили для региона угрозу ракетной атаки, введя в режим опасности по беспилотникам. Позже стало известно о том, что расчёты Минобороны России сбили на юге России пять крылатых ракет «Фламинго». Они пытались прорваться в глубь страны для поражения объектов стратегической инфраструктуры.

Небо на замке

На время работы расчётов ПВО Росавиация закрывала воздушное пространство Волгоградской области. В результате сотни жителей и гостей региона вечером 20 февраля оказались заложниками сложившейся ситуации и вынуждены были провести всю ночь на чемоданах. В 0:30 регулятор временно снял запрет, однако ранним утром 21 февраля вновь были введены ограничения.

В результате задержаны оказались 8 авиарейсов, обеспечивающих сообщение с Москвой и Санкт-Петербургом. Позже число рейсов, затронутых сбоем, достигло 13, 6 из которых были отменены. Один из самолётов, в итоге, вылетел в Москву с 14-часовой задержкой.

Под прицелом

Утром Минобороны России сообщило о ликвидации над Волгоградской областью минувшей ночью одного БПЛА. В целом же над регионами России были ликвидирован 77 дронов.

Однако вскоре стало известно, что вражеские силы на этом не успокоились. Утром, когда уже взошло солнце, враг предпринял попытку повторного удара.

Второй дрон был ликвидирован в период с 7:00 до 9:00 над Красноармейским районом Волгограда. Позже стало известно, что атака не прошла бесследно для гражданского населения..

ПВР наготове

В 10:19 к жителям Волгоградской области обратился губернатор Андрей Бочаров. Руководитель поблагодарил расчёты ПВО за работу, однако отметил, что часть обломков БПЛА упала на жилые массивы. В результате повреждены оказались четыре многоквартирных дома.

- В результате атаки на гражданские объекты юга Волгограда повреждены оконные блоки в четырех многоквартирных домах: ул. Танеева, 6; ул. Панферова, 14; ул. Саушинская, 7; ул. 2-я Штурманская, 9а. Даны поручения привести в готовность пункт временного размещения. Также зафиксировано падение обломков на одну из производственных площадок. Пострадавших, а также повреждений коммунальной и промышленной инфраструктуры нет, - подчёркивалось в комментарии главы региона.

Позже ситуацию прокомментировали в администрации Волгограда. По данным мэрии, эвакуация жителей в пункты временного размещения не потребовалась.

- По мере завершения работы оперативных служб муниципалитетом совместно с представителями УК проводится обследование домов. В ходе поквартирного обхода проводятся замеры оконных блоков, а также предпринимаются временные меры по закрытию оконных проемов до проведения работ по остеклению, - отметили в чиновники.

Власти также подчеркнули, что помогут жильцам с оформлением документов, необходимых для компенсации ущерба.

Отметим, отбой беспилотной опасности был объявлен для Волгоградской области лишь 21 февраля в 10:33. Позже Росавиация окончательно сняла запрет на работу аэропорта Волгограда.

Фото сгенерировано ИИ Kandinsky

