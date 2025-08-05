Болельщики помогли «Ротору» установить три рекорда





Матч «Ротора» и «Енисея», который накануне, 4 августа, прошел на «Волгоград Арене», стал самым посещаемым в третьем туре Первой лиги, опередив встречи «Урала» с «Родиной», а также «Факела» с «Соколом». Также волгоградский клуб стал самым посещаемым в этом сезоне. Есть и третье достижение – первый домашний матч «Ротора» привлек больше болельщиков, чем пришли на пять матчей этого же тура. Такие данные опубликовал ТГ «Футбольная посещаемость».

Напомним, вчера на стадионе наблюдали за поединком двух команд 15838 человек. И это – несмотря на рабочий день, довольно позднее начало игры и на не самую комфортную погоду. Сначала болельщики маялись от жары в ожидании начала матча, а потом те, кто не успел добежать до укрытия, промокли под мощным ливнем, который накрыл вечером город.

Хотя встреча двух команд на «Волгоград Арене» закончилась вничью с нулевым счетом, болельщики вновь испытали незабываемые эмоции от того, что происходило на огромном стадионе.