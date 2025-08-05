«Мяч не шел в ворота»: смотрим, как бились и болели на первом домашнем матче «Ротора»

Волгоградский «Ротор» накануне, 4 августа, в первом домашнем матче сыграл вничью с красноярским «Енисеем» со счетом 0:0 в рамках третьего тура Первой лиги. Открытие футбольного сезона в городе-герое посетили 15838 зрителей, которые не увидели забитых голов, но при этом помогли волгоградскому клубу установить рекорд посещаемости на старте турнира.





Предматчевые активности, яркие игровые моменты и эмоции и переживания болельщиков - в большом фоторепортаже ИА «Высота 102».





Соскучившиеся по большому футболу волгоградцы начали постепенно собираться на стадионе за два часа до начала игры. Как раз примерно в это время начался дождь, который со временем превратился в настоящий ливень.





Тем не менее, несмотря на капризы природы и сверкающие молнии, на территории перед стадионом болельщиков музыкальным выступлением развлекала кавер-группа, а затем к зрителям вышел капитан «Ротора» Алексей Шумских.





Опытный защитник раздал всем желающим свои автографы и сфотографировался с несколькими десятками самых смелых фанатов, которые не побоялись промокнуть, как и футболист, до нитки. Но многие предпочли спрятаться под крышей стадиона.





При этом к началу матча стихия успокоилась и на «Волгоград Арене» установилась комфортная погода.





На встречу «Ротора» и «Енисея» игроков выводили дети участников СВО. На стадионе прозвучал гимн России, а символический удар по мячу нанес автор гимна «Ротора» Анатолий Сокол. После этого все предматчевые мероприятия были выполнены - главный арбитр Кирилл Силантьев дал свисток о начале игры.





Напомним, в мае текущего года команды уже встречались между собой на «Волгоград Арене». Тогда хозяева разгромили соперников со счетом 3:0. И учитывая неудачный старт красноярцев в нынешнем розыгрыше Первой лиги с двумя поражениями от «Чайки» (0:3) и ФК «СКА-Хабаровск» (1:2) в родных стенах, болельщики сине-голубых могли рассчитывать на повторение победного результата. Тем более что волгоградцы уже имели в активе одну победу над ульяновской «Волгой» в гостях со счетом 2:1. Но, к сожалению, затем «Ротор» на чужом поле обидно уступил «Челябинску» (0:1).





Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев сделал три изменения в том стартовом составе, который выступал в столице Южного Урала. Отсутствовал в заявке получивший травму в Челябинске защитник Александр Клещенко, также оказались в запасе Мальцев и Арбузов. Со старта вышли Сасин, Сафронов и Никишин. Отметим, впервые в заявке оказался летний новичок «Ротора» Артем Симонян. А гости, оставшись без основных центральных защитников из-за травм и дисквалификаций, испытали серьезные кадровые проблемы в обороне.





Первый тайм матча прошел в равной борьбе без опасных моментов. Хоть небольшим преимуществом и владели хозяева на этом отрезке, однако воспользоваться территориальной инициативой волгоградцы не смогли. Зато зрители на «Волгоград Арене» увидели большое количество единоборств и стычек. Одним из самых ярких эпизодов в первой 45-минутке можно назвать небольшую перепалку с участием футболистов «Ротора» и «Енисея». После столкновения Ратковича и Сергея Макарова в центре поля сербский нападающий устроил провокацию, что привело к конфликту на поле между командами. Силантьев по итогам эпизода наградил желтыми карточками наиболее отличившихся - Плотникова и все того же Ратковича.





Отметим, в первом тайме произошли несколько спорных моментов, когда судья, по мнению болельщиков, принимал неверные решения. Поэтому с трибун «Волгоград Арены» несколько раз был слышен недовольный гул, направленный в адрес главного арбитра. К слову, некоторыми судейскими решениями были недовольны и Денис Бояринцев, и Андрей Тихонов. Поэтому можно предположить, что возникшие конфликты и повышенный градус на поле стали следствием того, что Силантьев упустил нити игры в определенный момент первом тайме и неверно трактовал некоторые эпизоды.





Что касается непосредственно игровой составляющей, то до перерыва самый лучший шанс отличиться был у Сафронова. После прострела Сасина с правого фланга Илья в пределах штрафной приложился к мячу, но потенциально опасный удар был заблокирован защитником «Енисея». Нападающий хозяев после упущенной возможности открыть счет натянул футболку на голову от разочарования.





В матчах с «Волгой» и «Челябинском» «Ротор» провел второй тайм лучше, чем первый. О чем на пресс-конференции тогда заявил и Денис Бояринцев. Так случилось и накануне. После перерыва хозяева, получив новые установки от своего наставника, активизировались и стали играть с большим преимуществом. Сине-голубые организовали мощный прессинг и активно искали пути к воротам гостей. Также отметим, что по ходу встречи на стадионе было объявлено о 15838 зрителях, посетивших матч. На вчерашней игре, несмотря на дальний выезд, присутствовали и немногочисленные болельщики «Енисея».





Бояринцев освежил атаку заменами, что привело к увеличению опасных моментов у ворот красно-синих. Так, после подачи Бардыбахина с правого фланга из выгодной позиции в падении нанес удар головой Максим Храмцов, но угрозу ликвидировал голкипер красноярцев Шамов. Затем с дальней дистанции «выстрелил» вышедший на замену Симонян - мяч пролетел рядом с каркасом ворот. Вскоре снова Бардыбахин навесил в штрафную. На этот раз атаковал Симонян. Атакующий полузащитник хозяев попал в штангу.





По ходу матча «Ротор» потерял из-за травмы Плотникова, которого унесли с поля на носилках. Вместо него вышел Михаил Мальцев. «Енисей», отдавший полностью инициативу во втором тайме, огрызнулся после проведенной тройной замены. Вышедший на поле камерунец Кенфак имел отличный шанс вывести гостей вперед. В одной из редких атак красно-синих игрок красноярцев, находясь в чужой штрафной, пытался перебросить мяч через Чагрова, но голкипер оказался на месте и совершил фантастическое спасение, выручив свой коллектив от неминуемого, казалось бы, гола.





В самой концовке еще один шанс поразить ворота имел Лаврищев, чей выход во второй половине болельщики сине-голубых встретили аплодисментами. Форвард после подачи Бардыбахина нанес очередной опасный удар в исполнении волгоградцев, однако Шамов снова спас гостей от пропущенного мяча и потенциального поражения. Отметим, красноярцы ближе к окончанию встречи не стеснялись тянуть время и сбивать темп игры, падая на поле и призывая своих врачей к оказанию медицинской помощи. Тем самым гости показали, что ничья в Волгограде с учетом кадровых проблем на данный момент их вполне устраивает.









К большому разочарованию волгоградских поклонников, футболисты «Ротора», во втором тайме игравшие с большим преимуществом и создавшие несколько острых моментов, не смогли воплотить инициативу в забитые голы и вторую победу в сезоне. Итог - нулевая ничья на «Волгоград Арене» в противостоянии «Ротора» и «Енисея». Сине-голубые заработали четыре очка и занимают девятое место в турнирной таблице. В следующем туре волгоградская команда 10 августа примет дома «Уфу». Начало матча в 18-30 ч.





Денис Бояринцев на пресс-конференции посетовал на большое количество нереализованных моментов в исполнении его подопечных.





- Первый тайм плюс-минус равный. В концовке хорошей инициативой завладели, контролировали мяч. Оборонительные порядки «Енисея» были достаточно насыщенными. Не додавили, были моменты. Второй тайм был хорошим в нашем исполнении. К большому сожалению, сегодня, как и с «Челябинском», не хватило забитого мяча. Сложно объяснить. Моменты очень хорошие. Разберем получше. Хорошая и динамичная игра. Большое преимущество, но, к сожалению, не реализовали моменты, - заявил наставник волгоградской команды.





Денис Бояринцев считает, что волгоградским футболистам не хватает немного хладнокровия в завершающей стадии.

- Первыми таймами с Ульяновском и Челябинском я совсем не был доволен. Сегодня провели стабильно весь матч. Фактор домашнего поля, часовые пояса. Ребятам сказал, что «Енисей» приехал за очками. Скорее всего, они будут выстраивать игру вторым номером. В перерыве подтвердилось это все. Сегодня имели преимущество за счет отката соперника в низкий блок. Хорошо контролировали мяч. Большинство создавали за счет Плотникова и Макарова. Игра между линиями не пошла, много потерь было. Мы еще разгоняемся. Достаточно положительных моментов. Не хотелось бы искать оправдания, но команда обновилась на 60%. Коллектив - это живой организм. Сейчас идет момент притирки. Матч с «Уфой» должен дать большую информацию, как мы сыгрались. Хотелось бы больше креатива в атаке. Имеем, что имеем. Ребятам сказал и сейчас, и после «Челябинска» - если нет этой уверенности в атакующих действиях и если вы не даете себе посыл, чтобы забивать, то ничего не появится у нас. Так и будут нули. Думаю, некоторым игрокам надо увереннее в завершающей стадии сыграть и результат, и забитые мячи повысят уверенность футболистов, - считает специалист.





Андрей Тихонов, в свою очередь, посетовал на кадровые проблемы его команды.





- Нам не хватило человеческого ресурса в этой игре. Плюс есть проблема с «лимитчиками». Игрок вышел и в первом тайме сломался. Два основных центральных защитника не играли у нас - Эмерсон из-за красной карточки, а у второго сотрясение мозга. Обновленная зона центральных защитников была. Оборонялись много, особенно в конце - там был навал. Не скажу, что нас переиграли. Момент у Кенфака самый голевой в этой игре. Ничья закономерна. Психологическое состояние ребят было нехорошее, потому что два матча дома проиграли. Цепляемся за каждое очко, чтобы немного вылезти из этой ямы, - отметил известный в прошлом футболист московского «Спартака» и сборной России.





Интересно, что вчерашний матч закончился в два часа ночи по красноярскому времени. Наставник гостей рассказал, что эта ситуация вызывает у него недоумение.

- Третий сезон уже говорю что те, кто ставят матчи в такое время, о нас не думают. Им нужна хорошая картинка с хорошего стадиона и большим количеством болельщиков. Мы играем в 12 часов ночи по красноярскому времени. По биологическим часам футболисты должны спать. На это никто не обращает внимание. Все уже отдыхают в это время, а мы играем. Не думают о людях, а только о картинке. Нам будут так ставить и дальше, а мы продолжим играть. А что делать? - подчеркнул Андрей Тихонов.

















«Ротор» (Волгоград) – «Енисей» (Красноярск) 0:0 (0:0).

Судьи: Кирилл Силантьев (Самара), Александр Павлов (Саратов), Илья Довольнов (Тюмень). Резервный судья: Виктор Лацвиев (Шахты)

«Ротор»: Чагров, Бардыбахин, Фомин, Покидышев, Храмцов, Плотников (Мальцев, 77), Макаров С., Сасин (Давидян, 66), Сафронов (Симонян, 59), Никишин (Арбузов, 59), Хохлачев (Лаврищев, 66).

«Енисей»: Шамов, Масловский, Гилязетдинов, Богатырев, Иванов, Надольский (Кенфак, 75), Чуканов, Канаплин (Погосов, 75), Мазурин (Кротов, 85), Огиенко (Зазвонкин, 41), Раткович (Окладников, 75).

Предупреждены: Покидышев, 5 (срыв перспективной атаки); Плотников, 33 (неспортивное поведение); Бардыбахин, 81 (срыв перспективной атаки); - Мазурин, 8 (срыв перспективной атаки); Раткович, 33 (неспортивное поведение).

































































































































Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: Андрей Поручаев, Геннадий Гуляев, Павел Мирошкин / V102.RU