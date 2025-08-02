Транспорт

В Волгограде определили штрафстоянку для брошенных электросамокатов

Транспорт 02.08.2025 15:21
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02.08.2025 15:21


Брошенные на улицах Волгограда электросамокаты будут эвакуировать на площадку, расположенную в Ворошиловском районе на ул. Симбирская, 3а, передает V102.RU со ссылкой на постановление городской администрации.

В соответствии с этим документом от 1 августа 2025 года №760 «Об утверждении Порядка перемещения, хранения и возврата средств индивидуальной мобильности, оставленных на территории общего пользования городского округа город-герой Волгоград вне мест их расстановки» в городе организовано выявление и эвакуация таких СИМ в определенное для этого место.

Ранее, напомним, был разработан порядок эвакуации СИМ. Сообщалось, что следить за брошенными в неположенных местах электросамокатами будет МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда». Сотрудники организации будут ежедневно совершать объезд города по утвержденному графику и фиксировать нарушения. Забирать на штрафстоянку будут лишь те электросамокаты, что находятся в неположенном месте более 30 минут.

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