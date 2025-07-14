В Волгограде брошенные электросамокаты начнут эвакуировать на штрафстоянки





Власти Волгограда разработали порядок эвакуации электросамокатов, брошенных на улицах города. Следить мешающими пешеходам средствами передвижения власти доверят МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда». Сотрудники организации будут ежедневно совершать объезд города по утвержденному графику и фиксировать нарушения. Проект соответствующего постановления опубликован 14 июля.

- При выявлении СИМ, оставленных на территории общего пользования городского округа город-герой Волгоград вне мест их расстановки с нарушением муниципальных требований правил благоустройства, сотрудник учреждения осуществляет фотофиксацию с учетом его расположения на местности, а также фотофиксацию внешних механических повреждений (при наличии), присваивает регистрационный номер и составляет акт о выявлении и перемещении в место временного хранения, — говорится в документе.





Разработчики постановления уточняют, что перемещению на штрафстоянку подлежат лишь те электросамокаты, что находятся в неположенном месте более 30 минут.

На сайте МБУ «Центр организации дорожного движения Волгограда» появится реестр СИМ, содержащихся на штрафстоянке. Информация о таких средствах передвижениях будет публиковаться здесь в течение суток после их перемещения.

Вернуть электросамокаты владельцы смогут, лишь компенсировав муниципалитету расходы, понесённые на их транспортировку и хранение. Соответствующий прайс властям предстоит разработать и утвердить дополнительно.

В настоящее время соответствующий проект постановления главы Волгограда проходит согласования и должен вступить в силу с момента подписания.

Напомним, как ранее неоднократно сообщала редакция, в сентябре 2024 года Волгоградская городская дума утвердила разработанные по инициативе прокуратуры поправки в муниципальные правила благоустройства. В документе был создан отдельный раздел, посвящённый электросамокатам и правилам их расстановки на улицах города. Он должен был защитить остановки общественного транспорта, тротуары и мосты от брошенных средств индивидуальной мобильности.

Новые положения носили рамочный характер и подразумевали разработку муниципалитетом дополнительных нормативно-правовых актов, уточняющих, кто и по каким правилам будет следить за соблюдением владельцами электросамокатов нового порядка. Для этого депутаты предусмотрели отсрочку по вступлению новой редакции правил благоустройства в силу до марта 2025 года. Однако по неизвестной причине в установленный срок департамент городского хозяйства не успел подготовить нормативно-правовую базу. В результате новые правила вступили в силу, а контроль за их исполнением до настоящего времени так и не был организован.