Второй Западный окружной военный суд в Москве сегодня, 25 июля, оставил без изменений приговор бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову. Об этом, как передает V102.RU, сообщает Telegram-канал Shot.

Иван Попов участвовал в закрытом заседании по ВКС из СИЗО города Тамбова, где находится с февраля 2025 года.

- На вопрос: «Как здоровье?» — ответил: «Лучше всех, но никто не завидует», - передают авторы канала.

Напомним, что Иван Попов является уроженцем Волгоградской области. В 2023 году он организовывал оборону участков фронта в Запорожье. Ему вменили в вину, что, исполняя служебный долг, он похитил более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных властями. Генерал категорически отрицал свою причастность к этому и вину не признавал.

Тамбовский гарнизонный военный суд 24 апреля текущего года признал Попова виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Его приговорили к 5 годам колонии общего режима и лишили воинского звания «генерал-майор». Это решение было обжаловано в апелляционном порядке. Защита просила полностью оправдать Ивана Попова.

Накануне рассмотрения апелляционной жалобы стало известно, что губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил Ивана Попова орденом «За заслуги перед Запорожской областью» І степени за мужественное отражении контрнаступления на запорожском направлении в 2023 году. В числе награжденных всего четверо генералов - командующих воинских соединений, чьи подразделения участвовали в отражении контрнаступления на запорожском направлении в 2023 году.