Общество

Глава Запорожья наградил генерала Попова за отражение украинского «контрнаступа»

Общество 24.07.2025 16:01
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24.07.2025 16:01


Генерала-майора Ивана Попова, который был осужден к 5 годам колонии общего режима за мошенничество и служебный подлог, наградили орденом «За заслуги перед Запорожской областью» І степени. Как сообщает V102.RU, об этом в своем Telegram-канале сообщил сегодня, 24 июля, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

– Во вторую годовщину мужественного отражения террористического наступления вооруженных формирований Украины на Запорожскую область подписал распоряжение о награждении командующих воинских соединений, чьи подразделения участвовали в отражении контрнаступления на запорожском направлении в 2023 году, – заявил Балицкий.

По его словам, за проявленное мужество, профессионализм и выполнение служебного долга награждены орденом «За заслуги перед Запорожской областью» І степени четверо генералов, в числе которых и генерал-майор Иван Иванович Попов.

– Защищая Запорожскую область, военнослужащие Российской армии проявили мужество, самоотверженность и героизм. Украинский «контрнаступ» захлебнулся, противник понес колоссальные потери, – написал губернатор.

Помимо наград, в честь подвига военнослужащих на улице имени 58 Армии в городе Мелитополе установят барельеф.

Иван Попов, напомним, является уроженцем Волгоградской области. В 2023 году он организовывал оборону участков фронта в Запорожье. Ему вменили в вину, что, исполняя служебный долг, он похитил более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных властями. Своей вины Попов не признал. Ранее он заявлял в суде, что не вылезал из окопов и строил устойчивую оборону на Запорожском направлении. Приговор был обжалован. Защита генерала добивается отмены приговора и оправдания Попова. Рассмотрение жалобы в апелляционной инстанции назначено на 25 июля.

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