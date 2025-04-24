Расследования

Суд приговорил генерала Попова к 5 годам колонии и лишил звания

Расследования 24.04.2025 12:38
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24.04.2025 12:38


Сегодня, 24 апреля, Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор бывшему командующему 58-й армией генерал-майору Ивану Попову. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал SHOT, за мошенничество и служебный подлог он приговорен к пяти годам колонии общего режима. Кроме того, волгоградский генерал Попов лишен воинского звания. 

Как сообщалось инфомрагентством ранее, суд отклонил апелляционную жалобу на ужесточение меры пресечения Попову, который находился под домашним арестом. Решение было принято после сообщений о скором освобождении Попова для его отправки на СВО.

Напомним, что мера пресечения генерал-майору была ужесточена 28 февраля по ходатайству военной прокуратуры. После этого Иван Попов обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину. 9 апреля адвокат Попова сообщил, что арестованного генерала отправят на СВО, так как получено соответствующее согласие Минобороны РФ.

Иван Попов – уроженец Волгоградской области. В 2023 году он организовывал оборону участков фронта в Запорожье. По версии следствия, офицер, исполняя служебный долг, похитил более 1,7 тыс. тонн изделий металлопроката, закупленных властями. 

Вину Иван Попов так и не признал.

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