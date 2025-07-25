Судьбу награжденного орденом генерала Попова решат 25 июля трое судей

Сегодня, 25 июля, Второй Западный окружной военный суд в Москве рассмотрит жалобу защиты на приговор генерал-майору Ивану Попову, который был осужден к 5 годам колонии общего режима за мошенничество и служебный подлог. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные суда, заседание назначено на 11:30.

Апелляцию на приговор рассмотрит коллегия из трех судей.

Напомним, что накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий наградил Ивана Попова орденом «За заслуги перед Запорожской областью» І степени за мужественное отражении контрнаступления на запорожском направлении в 2023 году.

Иван Попов является уроженцем Волгоградской области. В 2023 году, являясь командующим 58-й армией, он организовывал оборону участков фронта в Запорожье. Позже его обвинили в махинациях по хищению металла, закупленного властями. Приговором суда его также лишили воинского звания. Попов вину не признал. Приговор пока в законную силу не вступил, так как был обжалован.