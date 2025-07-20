В Красную книгу Волгоградской области будут внесены новые виды грибов и исключены те, популяции которых в настоящее время ничего не угрожает, передает V102.RU. Как сообщили в облкомприроды, обновленное издание Красной книги региона будет выпущено в 2027 году.





- К включению в список предложены новые виды, такие как Флоккулярия желто-зелёная, Буглоссопорус дубовый и Трутовик корнелюбивый, - сообщили в профильном комитете.

Согласно открытым данным, эти виды грибов находятся на грани уничтожения из-за ландшафтных пожаров и выпаса животных и распашки степей.





Из Красной книги планируют исключить несколько видов, популяции которых в настоящее время беспокойства у специалистов не вызывают. В их числе Феллориния геркулесовая, Звездовик сводчатый, Мухомор Виттадини и Сморчок степной.





Изучением уязвимых видов в Волгоградской области в 2025 и 2026 годах займутся сотрудники регионального ботанического сада совместно с коллегами из Ростовской, Тверской областей и Санкт-Петербурга. Для этого научные работники проведут ряд экспедиций.





- Грибы - наименее изученная группа организмов на территории Волгоградской области. Ее выявленное видовое разнообразие составляет всего около 500 видов. 12 из них взяты под охрану, - пояснили в профильном комитете.

В ходе экспедиций специалисты проверят состояние уже известных грибных популяций и выявят места произрастания новых видов.

Фото: Облкомприроды

