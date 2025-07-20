Экология

«Собирать нельзя – только смотреть»: новые виды грибов возьмут под охрану в Волгоградской области

Экология 20.07.2025 13:57
0
20.07.2025 13:57


В Красную книгу Волгоградской области будут внесены новые виды грибов и исключены те, популяции которых в настоящее время ничего не угрожает, передает V102.RU. Как сообщили в облкомприроды, обновленное издание Красной книги региона будет выпущено в 2027 году.


- К включению в список предложены новые виды, такие как Флоккулярия желто-зелёная, Буглоссопорус дубовый и Трутовик корнелюбивый, - сообщили в профильном комитете.

Согласно открытым данным, эти виды грибов находятся на грани уничтожения из-за ландшафтных пожаров и выпаса животных и распашки степей.


Из Красной книги планируют исключить несколько видов, популяции которых в настоящее время беспокойства у специалистов не вызывают. В их числе Феллориния геркулесовая, Звездовик сводчатый, Мухомор Виттадини и Сморчок степной.


Изучением уязвимых видов в Волгоградской области в 2025 и 2026 годах займутся сотрудники регионального ботанического сада совместно с коллегами из Ростовской, Тверской областей и Санкт-Петербурга. Для этого научные работники проведут ряд экспедиций. 


- Грибы - наименее изученная группа организмов на территории Волгоградской области. Ее выявленное видовое разнообразие составляет всего около 500 видов. 12 из них взяты под охрану, - пояснили в профильном комитете.

В ходе экспедиций специалисты проверят состояние уже известных грибных популяций и выявят места произрастания новых видов. 

Фото: Облкомприроды

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экология
20.07.2025 12:08
Экология 20.07.2025 12:08
Комментарии

0
Далее
Экология
18.07.2025 13:26
Экология 18.07.2025 13:26
Комментарии

0
Далее
Экология
17.07.2025 12:07
Экология 17.07.2025 12:07
Комментарии

0
Далее
Экология
14.07.2025 20:53
Экология 14.07.2025 20:53
Комментарии

0
Далее
Экология
14.07.2025 18:58
Экология 14.07.2025 18:58
Комментарии

0
Далее
Экология
11.07.2025 10:14
Экология 11.07.2025 10:14
Комментарии

0
Далее
Экология
07.07.2025 14:49
Экология 07.07.2025 14:49
Комментарии

0
Далее
Экология
06.07.2025 13:41
Экология 06.07.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Экология
02.07.2025 20:49
Экология 02.07.2025 20:49
Комментарии

0
Далее
Экология
02.07.2025 12:48
Экология 02.07.2025 12:48
Комментарии

0
Далее
Экология
02.07.2025 07:42
Экология 02.07.2025 07:42
Комментарии

0
Далее
Экология
01.07.2025 07:36
Экология 01.07.2025 07:36
Комментарии

0
Далее
Экология
25.06.2025 14:45
Экология 25.06.2025 14:45
Комментарии

0
Далее
Экология
19.06.2025 14:20
Экология 19.06.2025 14:20
Комментарии

0
Далее
Экология
13.06.2025 13:40
Экология 13.06.2025 13:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:46
Гандболистки «Динамо-Синары» отправились на сборы в БеларусьСмотреть фотографии
17:01
«От дизентерии до зуда купальщика»: какую инфекцию можно подхватить в реках и бассейнах ВолгоградаСмотреть фотографии
16:36
По улицам Волгограда после ливня потекли рекиСмотреть фотографииCмотреть видео
15:58
«Бабах и всё погасло»: МКД на западе Волгограда остались без светаСмотреть фотографии
15:29
На Волге катер «Амур-2» столкнулся с баржей, пострадала женщинаСмотреть фотографии
15:05
Волгоградец Дмитрий Чирковский взял серебро чемпионата РФ по пляжной борьбеСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде спасают ребенка, выпившего уксусСмотреть фотографии
13:57
«Собирать нельзя – только смотреть»: новые виды грибов возьмут под охрану в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:05
В Волгограде поезда на юг опаздывают из-за происшествия в Ростовской областиСмотреть фотографии
12:08
«Какой мудрец это придумал?»: волгоградка провела экскурсию по огнеопасной свалкеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:07
Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев: «Игра с «Волгой» оказалась сложнойСмотреть фотографии
10:46
Один человек погиб в ДТП с грузовиком на трассе Волгоград-ЛуганскСмотреть фотографии
10:03
«Мы сами привыкли замечать минусы»: экскурсовод рассказала, за что туристы любят ВолгоградСмотреть фотографии
09:23
Пекло до +41 с грозами предрекли волгоградцам 20 июляСмотреть фотографии
08:50
Огненные плети над трассой под Волгоградом сняли на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
07:54
Над регионами России перехватили 93 вражеских БПЛАСмотреть фотографии
07:47
В Волгограде новое витражное остекление ЦУМа спрятали за лесамиСмотреть фотографии
07:00
Отменены два рейса Москва-Волгоград из-за атак БПЛАСмотреть фотографии
21:07
Под Волгоградом в ожидании непогоды отменили городской концертСмотреть фотографии
20:15
В Волгограде из-за атаки БПЛА задерживается приём и отправка московских авиарейсовСмотреть фотографии
19:59
«С почином!»: волгоградский «Ротор» вырвал победу в первом матче сезона против «Волги» Смотреть фотографии
19:12
«Россети Юг» рассказали о причинах просадки напряжения в домах волгоградцевСмотреть фотографии
18:07
В Волгограде для воссоздания дендрария хотят распродать земли РАНСмотреть фотографии
16:22
В Волжском мужчина утонул в заливе Волги во время купанияСмотреть фотографии
15:30
МЧС официально попросило волгоградцев приготовиться к штормуСмотреть фотографии
15:09
В Волгограде СК заинтересовался жалобой инвалида на самоуправство соседкиСмотреть фотографииCмотреть видео
13:44
В Волгограде в сквере имени Симбирцева построят новый фонтанСмотреть фотографии
13:05
Под Волгоградом засняли последствия смертельного ДТП с «Нивой»Смотреть фотографииCмотреть видео
12:40
В Волгограде из-за не сдюживших в жару автобусов нарушен график маршрута №77Смотреть фотографии
11:40
СОБР с полицией заглянули на огонёк в ночные клубы ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
 