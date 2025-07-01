В Волгограде экс-сотруднице облстроя грозит до 12 лет колонии за взятки

Следователи регионального управления СК завершили расследование в отношении бывшего заместителя начальника одного из отделов комитета строительства Волгоградской области. Как сообщили V102.RU в СУ СКР по региону, экс-чиновница обвиняется в получении взятки в значительном размере за заведомо незаконные действия (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Ей грозит до 12 лет лишения свободы и крупный штраф.

Следствием установлено, что обвиняемая в рамках служебных обязанностей изучала рынок недвижимости, делала анализ потребности в обеспечении отдельных категорий граждан жильем. Чиновница получала информацию от органов местного самоуправления и на основе собранных данных формировала предложения о целесообразности приобретения жилья, в том числе в Волгограде.

Сотрудница облстроя согласилась за деньги включать в документы информацию, которую она получала от риелтора, активно участвующей в госзакупках жилья. Речь шла о корректировке информации о потребности в жилье в тех муниципалитетах, где у риелтора были квартиры на продажу. Данные передавались через личную переписку. За каждую такую «сделку» обвиняемая получала по 5 000 рублей. Всего с 2023 по 2024 год она получила взятки на общую сумму 165 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении риелтора, которая обвиняется в хищении почти 70 миллионов рублей, уже передано в суд. Теперь для рассмотрения по существу направлено в суд уголовное дело и в отношении бывшей сотрудницы облстроя.

Фото из архива V102.RU