В Волгограде осудят риэлтора-мошенницу за хищение почти 70 млн рублей





Следователи регионального управления СК завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая обвиняется в мошенничестве и взятке в особо крупном размере. Как сообщили V102.RU в пресс-службе ведомства, риэлтор в общей сумме незаконно получила из областного бюджета свыше 68 миллионов рублей.

По данным следствия, волгоградка придумала преступную схему по хищению денежных средств из бюджета региона, которую успешно смогла реализовать с октября 2022 по апрель 2024 года.

– Зная, что квартиры, приобретаемые для определенной социальной категории граждан, должны соответствовать ряду обязательных требований, в том числе находиться в домах с физическим износом не более 20%, обвиняемая сознательно реализовывала жилые помещения, не соответствующие этим условиям. С целью скрыть этот факт она обратилась к сотруднику организации, осуществляющей техническую инвентаризацию, уголовное дело в отношении которой выделено в отдельное производство, и передавала ей незаконные вознаграждения за внесение заведомо ложных сведений в технические паспорта квартир , – сообщила официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник.

Таким образом ей удалось обеспечить себе победу в электронных аукционах, а также заключить контракты на поставку 43 жилых помещений для муниципальных нужд.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.