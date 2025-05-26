Саратовскому олигарху и замглавы Котово продлили арест до конца лета

Заместителю главы администрации городского поселения Котово Волгоградской области и саратовскому олигарху, учредителю ООО «Энергосбыт» и других компаний, продлили срок содержания под стражей до 31 августа 2025 года. Как сообщает ИА «Высота 102», такое решение принял Центральный районный суд Волгограда. Борис Тареев и Виктор Качуровский останутся до этого срока под стражей.

Напомним, громкие задержания силовики провели в середине апреля этого года. Котовского чиновника заподозрили в получении взятки, а также в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, заместитель главы городского поселения Котово за денежное вознаграждение осуществлял общее покровительство компании Виктора Качуровского – ООО «Энергосбыт», которой принадлежит тепловое хозяйство города, в частности, котельные. Так, Тареев, делился источник информагентства, утвердил схему теплоснабжения, являющуюся основой инвестиционной программы, что давало право компании Качуровского получать значительные средства на компенсацию затрат сверх установленного тарифа. Речь может идти о миллионах рублей из бюджета региона.

За такое покровительство, по версии следствия, Борис Тареев получил в виде взятки от Качуровского 300 тысяч рублей в качестве «благодарности».

15 апреля 2025 года Центральный районный суд избрал меру пресечения для Тареева и Качуровского в виде ареста до 31 мая. Чиновник и бизнесмен обжаловали данное решение в Волгоградском областном суде. Тогда, в частности, адвокаты Виктора Качуровского пытались убедить суд в изменении меры пресечения для своего подзащитного, аргументируя это в том числе состоянием здоровья подозреваемого. Борис Тареев также был не согласен с арестом. Однако апелляционная инстанция оставила чиновника и бизнесмена под стражей.

Ранее информагентство сообщало о тесных связях Бориса Тареева и Виктора Качуровского. На основании открытых данных известно, что Тареев работал в бизнес-структурах саратовского бизнесмена не первый год. Характерной чертой деятельности таких предприятий становилось банкротство и уход от выплаты долгов. В частности, Борис Тареев имел отношении к банкротству «Концессий теплоснабжения Поволжья» в Урюпинске, выступал учредителем ООО «Теплый город», теплоснабжающей компании из города Котово Волгоградской области, также благополучно обанкротившейся после накопления огромных долгов. Ранее Борис Тареев занимал пост директора ООО «Велес», компании Виктора Качуровского.

По некоторым данным, к устройству Бориса Тареева на пост заместителя главы городского поселения Котово мог иметь отношение Сергей Чумаков, бывший глава Котовского района, который скоропалительно покинул свою должность в апреле 2024 года. Этому предшествовали коррупционный скандал со строительством дороги на улице Дачная, а также плохо решаемые проблемы со строительством так необходимого городу водовода.

Коллаж V102.RU (архив)