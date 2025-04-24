Расследования

Эксклюзив V102.RU: в чем подозревают силовики замглавы Котово Тареева и олигарха Качуровского

Расследования 24.04.2025 18:20
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24.04.2025 18:20

 

В распоряжении редакции ИА «Высота 102» появилось видео задержания заместителя главы администрации Котово Волгоградской области Бориса Тареева. Как сообщает информагентство, 14 апреля 2025 года чиновника остановили около гостиницы «Велес» в Котово, которая принадлежит саратовскому олигарху Виктору Качуровскому. После этого оперативники последовали вместе с Тареевым по месту его жительства, а затем – в администрацию городского округа. В квартире Тареева и на его рабочем месте были проведены обыски. 

По данным достоверных источников «Высоты 102», Борис Тареев и Виктор Качуровский подозреваются в совершении преступлений коррупционной направленности. Уголовное дело в отношении замглавы Котово возбуждено по ч.5 ст. 290 УК РФ – за взятку, а также по ч.1 ст. 285 УК РФ – за злоупотребление должностными полномочиями. В частности, Тареев, злоупотребляя своими полномочиями, за денежное вознаграждение осуществлял общее покровительство Виктору Качуровскому – одному из соучредителей ООО «Энергосбыт», в ведении которого находится всё тепловое хозяйство города Котово. 




Заместитель главы города Котово, по версии силовиков, утвердил актуальную схему теплоснабжения, которая ложится в основу инвестиционной программы и после утверждения в администрации Волгоградской области дает право «Энергосбыту» получать сверх установленного тарифа компенсационные затраты, возникающие в результате потерь при эксплуатации объектов теплоснабжения за счет включения их в тариф.   

– Речь может идти о миллионах рублей, – сообщил информированный источник «Высоты 102». – Действия Тареева можно расценивать не иначе как нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. Находясь в должности замглавы Котово всего-навсего немногим больше года, он умудрился подорвать авторитет местной власти и способствовал формированию ошибочного мнения о коррумпированности должностных лиц муниципальных органов власти.


Ранее ИА «Высота 102» сообщало со ссылкой на собственные источники, что Борис Тареев получил от Качуровского 300 тысяч рублей в качестве взятки. При этом, по не подтвержденным официально данным, Тареев был задержан вслед за саратовским миллионером, давшим показания на своего давнего приятеля. 

О тесных связях Бориса Тареева и Виктора Качуровского информагентство рассказывало подробно накануне. Саратовский бизнесмен, который, к слову, является уроженцем Украины, владеет в Котовском районе охотничьими угодьями, гостиницей, а также объектами теплоснабжения. Борис Тареев ранее работал в структурах Качуровского, а также в коммерческих компаниях, занимающихся теплоснабжением в Котово и Урюпинске. Эти фирмы после накопления огромных долгов ресурсоснабжающим организациям банкротились, после чего создавались новые компании. Последней такой в Котово и стало «Энергосбыт», деятельность которого, а также отношения чиновника и бизнесмена заинтересовали силовиков. 

15 апреля Тареев и Качуровский были арестованы по решению Центрального районного суда Волгограда до 31 мая. Однако они обжаловали свой арест. Апелляционные жалобы задержанных будут рассматриваться завтра, 25 апреля.

Фото, видео: источники ИА «Высота 102» 

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