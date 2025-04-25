



В Волгоградском областном суде сегодня, 25 апреля, утром одно за другим пройдут заседания, на которых будут рассмотрены жалобы на решения Центрального районного суда арестованных в середине апреля замглавы Котово Бориса Тареева и саратовского олигарха Виктора Качуровского. Как сообщает ИА «Высота 102», оба они обжалуют заключение под стражу, назначенное им 15 апреля.

По данным информагентства, подозреваемые в совершении уголовного преступления коррупционной направленности, предстанут перед федеральными судьями, не покидая СИЗО – посредством видеосвязи. Корреспонденты «Высота 102» планируют присутствовать при рассмотрении апелляционных жалоб.

Напомним, накануне, 24 апреля, в распоряжении редакции появилось видео задержания Бориса Тареева в Котово. Примечательно, что его вместе с супругой оперативники застали возле гостиницы «Велес», владеет которой олигарх Качуровский. Обыски прошли в квартире Тареева и на его рабочем месте в администрации города Котово. Одновременно стало известно и то, за что именно были задержаны давние знакомые Тареев и Качуровский.

Уголовное дело в отношении замглавы города коммунальных катастроф Тареева возбуждено по двум статья УК РФ – по статье о получении взятки (ч.5 ст. 290 УК РФ) и по статье о превышении полномочий (ч.1. ст. 285 УК РФ).

Пока неизвестно, какие доводы представят Волгоградскому областному суду арестованные чиновник и олигарх, однако, шансы их выйти из СИЗО крайне малы, если учитывать судебную практику.

Заседания назначены сегодня на 09.30 и 10.30.