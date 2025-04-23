



В городе Котово Волгоградской области разразился очередной громкий скандал, связанный на этот раз с задержанием заместителя главы города Бориса Тареева. Как стало известно ИА «Высота 102», чиновник подозревается в получении взятки. По уголовному делу проходит также известный саратовский бизнесмен Виктор Качуровский.

По данным источников информагентства, Центральный районный суд Волгограда избрал Борису Тарееву меру пресечения в виде содержания под стражей. По не подтвержденной официально информации, замглавы Котово получил взятку в размере 300 тысяч рублей от Качуровского за решение вопроса о функционировании теплового комплекса. Возбуждено уголовное дело по ч.5 ст. 290 УК РФ.

Сегодня же, 23 апреля, саратовские СМИ сообщили о задержании Виктора Качуровского. Так, по данным ИА «СарИнформ», суд заключил его под стражу. Расследование уголовного дела, передает издание, ведет Второй отдел по расследованию особо важных дел волгоградского СУ СКР.

Что известно об этих двух задержанных? Как выяснилось, Тареева и Качуровского связывают давние отношения. Борис Тареев неожиданно появился на посту заместителя главы Котово в прошлом году. Ранее он был бизнесменом и возглавлял в городе коммунальных катастроф обанкротившуюся тепловую компанию. Несколько лет назад Тареев являлся учредителем ООО «Теплый город», в введении которого находились городские котельные.

ООО «Теплый город» было признано банкротом в октябре 2022 года. Компания, собиравшая в том числе платежи жителей города за отопление и горячую воду, накопила миллионные долги поставщикам ресурсов. А на ее месте было учреждено новое ООО «ТКК».

До прихода в ООО «Теплый город» Борис Тареев возглавлял ликвидационную комиссию МУП «Благоустройство», которое перестало существовать в сентябре 2024 года. До этого он трудился директором ООО «Водоканал» в Жирновске, был руководителем ООО «Велес» в Саратове, которое занималось гостиничным бизнесом. С этим соседним с Волгоградским регионом городом, а также саратовскими бизнесменами, ныне имеющими свой бизнес в Котово, нынешнего замглавы городского поселения связывает многое. Например, он работал в структуре, управлявшей жилым фондом, а одно время даже был и.о. главы администрации Волжского района Саратова.

Есть и еще одна страница в биографии Бориса Тареева, связанная с его деятельностью в Урюпинске. В октябре 2018 года в Саратове Натальей Барушевой была учреждена компания «Концессии теплоснабжения Поволжья» с уставным капиталом всего в 10 тысяч рублей. А уже в декабре эта фирма взяла в концессии тепловые сети столицы российской провинции. Объем финансирования на 2019-2022 годы должен был составить 20,9 млн рублей. Всего же концессии обещали вложить в тепловые сети Урюпинска 264,2 млн рублей за 20 лет.

Однако компания начала копить долги за газ и электричество. «Газпром межрегионгаз Волгоград» и «Волгоградэнергосбыт» выставили десятки исков к концессионеру. В итоге только газовикам концессионер задолжал более 132 миллионов рублей.

В мае 2023 года компанию потребовали признать банкротом. Причем это сделала фирма «АльфаКонсалт», которой концессионер задолжал небольшую сумму – всего 355 тысяч рублей. В июне администрация Урюпинска расторгла концессионное соглашение с саратовской фирмой. А уже в октябре было открыто конкурсное производство в отношении «Концессий теплоснабжения Поволжья».

Любопытно, что «Концессии теплоснабжения Поволжья» после Натальи Барушевой в сентябре 2022 года возглавил Борис Тареев. После того, как тепловая компания в столице российской провинции почила в бозе, Борис Тареев переместился на коммунальный «фронт» в Котово.

К слову, пути Натальи Барушевой и Бориса Тареева пересекались еще не раз. Так, эта женщина, как и Борис Тареев, являлась соучредителем «Теплого города» в Котово, который, как упоминалось выше, также закончил свое существование через банкротство. Наталья Барушева, бывший партнер Бориса Тареева, связана также с деятельностью саратовской фирмы ООО «Велес», основанной уроженцем Украины Виктором Качуровским. В свою очередь этот саратовский бизнесмен имел отношение к созданной после банкротства «Теплого города» фирме «ТКК», которая до последнего времени управляла городскими котельными. В настоящее время «ТКК», еще в 2021 году заменившая оборудование на центральной котельной и обещавшей жителям отсутствие проблем с отопительным сезоном, проходит процедуру реорганизации - теперь поставщиком тепла в Котово стало ООО «Электросбыт». Согласно данным СПАРК и анализу владения компании, соучредителями ООО «Электросбыт» являются Виктор Качуровский, Галина Сироид и та самая Наталья Барушева, экс-компаньон Тареева.

Теперь в перипетиях связей чиновника и бизнесмена разберется следствие.



