«Пауза затянулась»: Бочаров заставил краснеть врио главы Михайловки Дьякову





В Волгограде сегодня, 1 апреля, губернатор региона провел расширенное заседание Совета Волгоградской области по вопросам развития сельских территорий и АПК. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе мероприятия Андрей Бочаров коснулся не только перспектив агропромышленного комплекса, но и настоящего волгоградской глубинки. Краснеть перед Бочаровым пришлось, стоя перед лицом губернатора, врио главы муниципального округа город Михайловка Ольге Дьяковой. Андрей Бочаров припомнил ей так и не открывшийся до сих пор ледовый дворец.

Отметим, что речь об обещанном местным жителям спортивном сооружении зашла после отчета Дьяковой об успехах на сельскохозяйственной ниве и адресованного Андрею Бочарову приглашения в ближайшее время посетить Михайловку, где планируют открыть дилерский центр по продаже с/х техники.

– Ольга Юрьевна, у меня вопрос, не относящийся к агропромышленному комплексу. Спасибо за приглашение – я, естественно, в Михайловке буду, в этом даже сомнения нет. Но когда Вы меня пригласите на открытие ледового дворца? – поинтересовался Андрей Бочаров у Дьяковой.

Подождав три секунды, губернатор заметил:

– Пауза затянулась... И - что?

– Сделаем, Андрей Иванович, – ответила Ольга Дьякова.

– Вот видите, не приглашаете. Это плохо, – сказал Бочаров.

– Пригласим. Как сделаем, обязательно, – старалась сохранять лицо врио главы Михайловки.

– Ну теперь уже я сделаю, – многозначительно заметил волгоградский губернатор, – вариантов других нет. А то уже перед жителями неудобно. Не знаю, как Вам, а мне точно неудобно. При выделении такого объема финансовых средств на протяжении нескольких лет дело как было на нулевом уровне, так оно и осталось. Но надеюсь, дела начнут двигаться дальше.

Он также припомнил, что обещания достроить каток слышит последние три года.

– И слышал их от нынешнего сенатора Семисотова. И это при выделении финансовых средств. Ужас! – резюмировал губернатор.





Напомним, что строительство ледового катка в Михайловке не задалось с самого начала и, как справедливо отметил сегодня Андрей Бочаров, никак не встанет на «рельсы» с 2022 года.

Найти строителя ледового дворца властям Михайловки удалось лишь со второго раза. На первый аукцион была подана одна заявка, которую члены комиссии признали несоответствующей требованиям. Со второй попытки компания «Галеон» была объявлена победителем аукциона, снизив начальную цену на 10 миллионов рублей. Однако, в марте 2023 года администрация городского округа в одностороннем порядке расторгла контракт с подрядчиком, к которому возникли вопросы у правоохранительных органов. В частности, оказалось, что ООО «Галеон» не имело должного для участия в закупке опыта.

Третий аукцион, объявленный властями Михайловки, также потерпел фиаско – строить ледовый дворец тогда не нашлось желающих. В итоге строительство ледовой арены за 265 миллионов рублей было решено отложить на 2024 год. Такое решение в июле 2023 года приняли депутаты Волгоградской областной думы на своем заседании.

Однако, в сентябре 2023 года стало известно о том, что за строительство катка все же возьмется ООО «Гидротехник» из Ингушетии. Открыться ледовый дворец в Михайловке должен не позднее, чем в последние месяцы 2025 года.

Отметим, что все злоключения ледового дворца случились с ним, а точнее с его проектом, при прижнем руководителе Михайловки Александре Тюрине. Последний, напомним, в январе 2025 года досрочно покинул свой пост после череды скандалов, связанных с благоустройством и финансированием бюджетных учреждений. Ольга Дьякова исполняет обязанности главы муниципального округа город Михайловка четвертый месяц.

В настоящее время в Михайловке идет сбор заявок от потенциальных кандидатов на руководящий пост.