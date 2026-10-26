



В Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошла крупная коммунальная авария. В Краснослободске рабочая неделя началась с остановки централизованного питьевого водоснабжения.

- Воды нет уже несколько часов. Как нам объяснили коммунальщики, опять не выдержали старые трубы. Прорвало одну из магистралей. В итоге весь город лишился ресурса, - рассказала журналистам одна из местных жительниц.

По словам ещё одной женщины, горожане сейчас выкручиваются кто во что горазд. Некоторые обращаются за помощью к знакомым, у которых есть скважины, но большинство экстренно скупает из местных магазинов бутилированную воду.

Отметим, информацию об аварийной ситуации в городе подтвердили в ЕДДС Среднеахтубинского района. По данным специалистов, на месте уже работает аварийно-восстановительная бригада. Сил и средств для ликвидации повреждения трубопровода достаточно. Ориентировочно водоснабжение населённого пункта должно быть восстановлено к вечеру 26 октября.

Фото из архива ИА «Высота 102»