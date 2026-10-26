Охотничье полнолуние засняли волгоградцы 26 октября





Последнее октябрьское полнолуние наблюдают в эти дни жители Земли. А некоторым волгоградцам удалось запечатлеть его сегодня, 26 октября.

Явление получило название Охотничья Луна. Практически полную луну фиксировали еще накануне, 25 октября. Подобной картиной можно будет любоваться и завтра, 27 октября.







Назвали это полнолуние Охотничьим наши предки, которые заметили, что с 25 октября на поля, с которых убрали урожай, начинают выходить звери. Это, с их точки зрения, делало охоту значительно проще.

Фото Алексея Костякова V102.RU