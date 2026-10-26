Аэропорт Волгограда перешел на осенне-зимнее расписание





С 25 октября 2026 года в аэропорту Волгограда действует осенне-зимнее расписание. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, новый сезон продлится до 27 марта 2027 года.

Из Волгограда сохраняются рейсы в Москву: в Шереметьево – «Аэрофлот» и «Победа», в Домодедово – S7. В Санкт-Петербург полеты выполняют «Россия» и «Победа». Продолжатся рейсы в Екатеринбург (NordStar) и Новосибирск (S7).

Международные направления: Дубай (Fly Dubai) и Шарм-эль-Шейх (Air Cairo).

В аэропорту сообщили, что техника прошла плановое сезонное обслуживание, сотрудники профильных служб подготовлены к работе в зимний период. Расписание и билеты – на сайтах аэропорта и авиакомпаний.