В Волгограде спецоборудование спасло двоих человек на пожаре

Волгоградские огнеборцы спасли двоих человек в доме, в одной из квартир которого накануне, 25 октября, произошел пожар. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, уже через 7 минут после сообщения о возгорании к месту происшествия в Дзержинском районе Волгограда прибыли пожарные подразделения.