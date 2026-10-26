В Волгограде спецоборудование спасло двоих человек на пожаре

Волгоградские огнеборцы спасли двоих человек в доме, в одной из квартир которого накануне, 25 октября, произошел пожар. Как сообщили в ГУ МЧС по Волгоградской области, уже через 7 минут после сообщения о возгорании к месту происшествия в Дзержинском районе Волгограда прибыли пожарные подразделения.
Горела кухня на площади 6 квадратов. С помощью спасательных устройств огнеборцы вывели на свежий воздух двух человек.
Пожар оперативно ликвидировали. В пожаре никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
Фото ГУ МЧС по Волгоградской области