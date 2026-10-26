Клещи перед зимней спячкой покусали за неделю 7 волгоградцев

В Волгоградской области на прошлой неделе, пока в регионе сохранялась теплая погода, были зафиксированы новые случаи активности клещей. По данным регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на 23 октября с начала года в медучреждения по поводу присасывания этих насекомых обратились 1503 человека, в том числе дети – 525 человек. Для сравнения: неделей ранее количество укушенных клещами составляло 1496 человек, в том числе 523 ребенка.
Однако с похолоданием, которое пришло в Волгоградскую область, ситуация должна улучшиться. Клещи при снижении температуры воздуха снижают активность, а потом впадают в «спячку», забравшись в какие-то укрытия – под листву или в пространство под корнями деревьев. Но сильные морозы они могут и не пережить.
Напомним, в этом эпидсезоне среди населения Волгоградской области зарегистрировано 6 лабораторно подтвержденных случаев заболевания иксодовым клещевым боррелизом (ИКБ) и 3 лабораторно подтвержденных случая Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ).