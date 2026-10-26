Главу поселения на Кубани наказали за дробление госконтрактов





Глава Павловского сельского поселения в Краснодарском крае привлечён к административной ответственности за нарушения при муниципальных закупках, передает ИА «Живая Кубань».

Прокуратура установила, что администрация заключила семь договоров на ремонт тротуаров и содержание дорог на общую сумму более 2,6 млн рублей. Все контракты были оформлены в короткий срок с одним и тем же единственным поставщиком, при этом стоимость каждого не превышала 600 тыс. рублей. Таким образом одну крупную закупку искусственно раздробили на несколько мелких, чтобы провести их отдельно.

По итогам рассмотрения материалов УФАС России по Краснодарскому краю чиновника привлекли к ответственности.