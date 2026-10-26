Главное

Энергетика будущего: АО «ВОЭ» формирует кадровый резерв и популяризирует энергосбережение на форуме «Пром-Энерго-Волга 2026» Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить Законопроект КПРФ о переименовании Волгограда в Сталинград поступил в Госдуму Андрей Бочаров дал старт новой четырехполосной дороге под Волгоградом

Актуально

«Огонь плывет по городу, где всё – память»: как в Волгограде открывали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане

Тайна убитой затворницы: соседи рассказали на ТВ историю найденной в холодильнике волжанки

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Федеральные новости

Федеральные новости
 Воронеж приходит в себя после теракта ВСУ: есть погибшие
Минувшая ночь выдалась крайне сложной для жителей Воронежа. Силы ПВО, как сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев, по региону нейтрализовали 113 беспилотников. В самом Воронеже сбито более 70...
Федеральные новости
 Минтруд предложил разрешить получать пенсию через «Макс»
Минтруд подготовил проект постановления, разрешающий предъявлять QR-код из цифрового удостоверения в мессенджере «Макс» в отделениях «Почты России» при получении пенсии. Об этом 24 октября сообщил РИА Новости доцент кафедры...
Общество

Главу поселения на Кубани наказали за дробление госконтрактов

Общество 26.10.2026 13:06
0
26.10.2026 13:06


Глава Павловского сельского поселения в Краснодарском крае привлечён к административной ответственности за нарушения при муниципальных закупках, передает ИА «Живая Кубань».

Прокуратура установила, что администрация заключила семь договоров на ремонт тротуаров и содержание дорог на общую сумму более 2,6 млн рублей. Все контракты были оформлены в короткий срок с одним и тем же единственным поставщиком, при этом стоимость каждого не превышала 600 тыс. рублей. Таким образом одну крупную закупку искусственно раздробили на несколько мелких, чтобы провести их отдельно.

По итогам рассмотрения материалов УФАС России по Краснодарскому краю чиновника привлекли к ответственности.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.10.2026 15:03
Общество 26.10.2026 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 14:53
Общество 26.10.2026 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 14:23
Общество 26.10.2026 14:23
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 14:14
Общество 26.10.2026 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 13:30
Общество 26.10.2026 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 13:06
Общество 26.10.2026 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 12:40
Общество 26.10.2026 12:40
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 12:12
Общество 26.10.2026 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 12:09
Общество 26.10.2026 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 12:00
Общество 26.10.2026 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 11:49
Общество 26.10.2026 11:49
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 11:48
Общество 26.10.2026 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 11:09
Общество 26.10.2026 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 10:45
Общество 26.10.2026 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 10:18
Общество 26.10.2026 10:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:51
В Средней Ахтубе чиновников через суд заставили заметить гнилые трубы на ул. ЧерниговскойСмотреть фотографии
15:26
Билайн оценил интернет-активность пассажиров аэропорта Волгограда этим летомСмотреть фотографии
15:03
В Волгограде консервацию фонтанов отдадут на аутсорсинг за 5,9 млн рублейСмотреть фотографии
14:53
Убитый фазан обошелся жителю Волгоградской области в 14 тысячСмотреть фотографии
14:23
Клещи перед зимней спячкой покусали за неделю 7 волгоградцевСмотреть фотографии
14:21
«Сады Придонья» инвестировали 20 млн рублей на развитие дзюдо в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:14
Волгоградские учёные создали препарат от диабета второго типа и ожиренияСмотреть фотографии
13:30
Два туриста из Ростовской области сорвались со скалы в Адыгее, один погибСмотреть фотографии
13:06
Главу поселения на Кубани наказали за дробление госконтрактовСмотреть фотографии
12:40
Под Волгоградом жители Краснослободска из-за аварии лишились питьевой водыСмотреть фотографии
12:12
Бочаров поставил ряд задач по профилактике гриппа и ОРВИ в регионеСмотреть фотографии
12:09
Волгоградца осудили на пять лет за оправдание преступлений ВСУ в интернетеСмотреть фотографии
12:00
Прокурор Саратовской области требует уволить экс-министра Дудакова по утрате доверияСмотреть фотографии
11:49
У волгоградских семей на аренду и повседневные расходы уходит свыше 100 тысячСмотреть фотографии
11:48
Бастрыкин поручил проверить беспредел коммунальщиков в пятиэтажке на ул. КанатчиковСмотреть фотографии
11:09
В облздраве рассказали о состоянии выживших в смертельном ДТП на саратовской трассеСмотреть фотографии
10:45
Волгоградцам рассказали, как узнать о причитающихся мерах соцподдержкиСмотреть фотографии
10:18
Под Волгоградом простятся с ветераном СВО Фёдором КривошеинымСмотреть фотографии
10:08
Волгоградская область отражала атаку БПЛА 26 октябряСмотреть фотографии
09:57
Что нового ожидается в жизни волгоградцев с 1 ноября: пенсии, связь, налогиСмотреть фотографии
09:54
Минобороны: ВС РФ ударили по складам БПЛА, энергообъектам и портам УкраиныСмотреть фотографии
09:51
Под Волгоградом задержали угонщика автомобиля и его малолетних подельниковСмотреть фотографии
09:27
Воронеж приходит в себя после теракта ВСУ: есть погибшиеСмотреть фотографии
09:22
На трассе под Волгоградом в лобовом ДТП погибли три человека и двое раненыСмотреть фотографии
08:51
«Ротор-2» вырвал гостевую победу, играя в меньшинствеСмотреть фотографии
08:37
«Монетная неделя» началась для волгоградцевСмотреть фотографии
08:10
Куликов – чемпион мира, Махамаев – серебряный призёр: итоги чемпионата мира в КолумбииСмотреть фотографии
07:59
Волгоградцы радуются наличию бензина и отсутствию больших очередей на АЗССмотреть фотографии
07:27
«Спартак-Волгоград» дал бой лидеру и вышел из группы Кубка конференцийСмотреть фотографии
07:15
Беспилотная опасность снята в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 