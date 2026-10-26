



В Киквидзенском и Городищенском районах Волгоградской области продолжается капитальный ремонт водопроводных сетей. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, работы на двух объектах находятся в завершающей стадии – их планируют сдать до конца 2026 года.

В станице Преображенской Киквидзенского района обновление сетей ведется с 2025 года. За это время проложили девять километров нового водовода первого подъема от озера Красное до очистных сооружений. Сейчас специалисты реконструируют станцию очистки и налаживают новое оборудование.

В Городищенском районе реконструкция затронула Котлубань и Ерзовку. В Котлубани появится блочно-модульная насосная и станция водоочистки, резервуары чистой воды, заменят около 2,5 км водопровода. Объект готов на 76%. В Ерзовке работы на финальной стадии: установлены насосная станция и резервуары, проложено почти 11 км новых сетей в заречной части поселения.

В регионе по задачам губернатора Андрея Бочарова продолжается переход от аварийно-восстановительного к планово-предупредительному режиму работы в ЖКХ. Для модернизации привлекаются ресурсы федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». За ближайшие 10 лет в области построят и обновят более 70 объектов коммунальной сферы.

Фото: администрация Волгоградской области