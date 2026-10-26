



В Центральном районе Волгограда власти неожиданно решили доверить консервацию муниципальных фонтанов частникам. Муниципальное предприятие «Волгоградзеленхоз» готово уступить желающим соответствующую обязанность.

Коммерсантам предстоит подготовить к зиме 16 гидротехнических сооружений, в числе которых фонтаны: «Каскад», «Арка», «Светодинамический музыкальный», «Детский хоровод», «Светодинамический музыкальный», «Александровский сад», «Искусство», «Политех», «Порт Саида», «Центробанк», «Мемориальный парк», «Сухой фонтан на Набережной», «Сурский сквер», «Пруд на набережной», «Сухой фонтан Россия моя история», «Сквер Симбирцева». Специалистам предстоит осушить чашу и отмыть её от мусора и налёта, демонтировать чувствительное оборудование, включая насосы, датчики и светильники, продуть внутренние инженерные сети, обслужить обеззараживатели воды и дренаж.

Весной же специалистам предстоит опорожнить чаши от талых вод, вернуть на свои места всё демонтированное оборудование, провести ревизию вентилей, заполнить коммуникации водой, проверить заземление, отладить работу фонтанов по расписанию, при необходимости восстановить швы гранитную облицовку чаш и произвести мелкий ремонт оборудования.

Отметим, консервация фонтанов должна завершиться в новогодний сочельник, а вернуть фонтаны в работоспособное состояние специалистам предстоит в период с 1 по 25 апреля 2027 года. Услуги частников в МУПе оценили в 5,9 млн рублей. Исполнителя отберут по итогу открытого конкурса в начале ноября.

Фото из архива ИА «Высота 102»