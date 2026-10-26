



В аэропорту Волгограда произошли подвижки в расписании прибытия и отправления самолётов. По информации электронного табло, задерживаются сразу четыре рейса сообщением с Москвой и Санкт-Петербургом.

С 20:10 на 21:20 отложено прибытие рейса № DP 517 авиакомпании «Победа» из северной столицы. Ещё на 1 час 15 минут задержится приземление московского рейса № DP 6969 этой же компании. Самолёт прибудет в воздушную гавань лишь в 22:00.

Соответственно, скорректирован график вылетов и в обратном направлении. С 20:40 на 21:30 отложено отправление рейса № DP 518 «Победы» в Санкт-Петербург. С 21:15 на 22:15 отложен вылет московского рейса № DP 6970.

Отметим, сбой произошёл на фоне ночного налёта БПЛА на регионы России. Из-за вражеской активности в воздушном пространстве многие самолёты вышли из графика и пока не смогли вернуться в привычный режим работы.

Фото из архива ИА «Высота 102»