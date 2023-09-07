Общество

Сейчас только копать: активная стройка ледового дворца в Михайловке начнется в 2024 году

Общество 07.09.2023 10:41
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07.09.2023 10:41



В Михайловке Волгоградской области снова началась подготовка к строительству крытого ледового катка за четверть миллиарда рублей, а основные виды работ, по решению регпарламента, начнутся только в следующем году. Об этом V102.RU сообщили в профильном комитете обладминистрации.
Напомним, что 6 июля текущего года областные законодатели утвердили изменения в бюджет региона на 2023 год и на плановый двухлетний период. Согласно поправкам, средства, которые были заложены на строительство катка в Михайловке на текущий год, решено перенаправить на модернизацию коммунальной инфраструктуры. Первый замгубернатора - председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев пояснил, что региональные власти не отказываются от катка в Михайловке, просто его строительство переносится на 2024 год.
Такое решение было принято на фоне трудностей с выбором подрядчика, который возведет этот объект. Фирма «Галеон» из Карачаево-Черкессии успела вырыть котлован на месте будущей стройки ледового дворца, но администрация вынужденно разорвала контракт в одностороннем порядке, так как эта фирма, как оказалось, не имела должного опыта для участия в закупке. Был объявлен новый аукцион, но новых строителей сразу найти не получилось.
Как сообщил 28 июля текущего года глава городского округа город Михайловка Александр Тюрин, по итогам конкурсных процедур новым подрядчиком стало ООО «Гидротехник». Эта фирма зарегистрирована в городе Сунжи республики Ингушетия и уже строит в Михайловке другой объект - Центр культурного развития стоимостью 180 миллионов рублей. Контракт на строительство ледового катка на 264 миллиона 591 тысячу рублей был подписан с администрацией Михайловки 28 июля 2023 года. Плановая дата исполнения обозначена сроком 11.11.2025.
- Учитывая, что после расторжения контракта с  ООО «Галеон»  определить нового подрядчика удалось только со второго раза, пришлось внести некоторые коррективы в сроки  реализации данного проекта - на 2023-2025  годы, - пояснил ситуацию Тюрин в своем Telegram-канале.



В облстрое уточнили, что в настоящее время оформляется документация для подключения стройплощадки к инженерным сетям, идет монтаж ограждения и устройство строительного городка. Началась разработка котлована под фундамент. Однако с учетом изменений по финансированию, основные работы начнутся только в следующем году.
Ледовый дворец будет построен на улице Республиканская. На его территории расположится крытый каток площадью 30 на 60 метров, оборудованный системами обогрева и охлаждения, с помещениями для отдыха и занятий спортом и трибунами на 200 зрителей. Посещать каток смогут не только профессиональные спортсмены, но и все желающие покататься на коньках. Новый объект вошел в трехлетнюю программу развития округа, на которую выделено 6 миллиардов рублей. 
Фото: Фото из архива ИА «Высота 102» / администрация Волгоградской области

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