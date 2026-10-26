Убитый фазан обошелся жителю Волгоградской области в 14 тысяч

Житель Волжского, которого задержали с убитым фазаном в автомобиле, по решению суда выплатит 10 тысяч рублей в качестве возмещения причиненного государству вреда. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, в мае 2026 года незаконный трофей Ульви М. был изъят на территории охотничьего угодья «Тракторозаводское». После чего постановлением облкомприроды он был привлечен к административной ответственности за незаконную добычу охотничьих ресурсов с назначением штрафа в размере 4 тысяч рублей.