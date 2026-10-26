



Председатель СК России Александр Бастрыкин вновь вынужден был вмешаться в коммунальный беспредел, на который пожаловались жильцы многоквартирного дома № 5 на пр. Канатчиков. Руководитель распорядился проверить доводы о ненадлежащей работе УК и жонглировании сроками региональным фондом капитального ремонта, изложенные собственниками в коллективном видеообращении.

- Граждане сообщают о неудовлетворительном состоянии инженерных коммуникаций здания и выражают опасения относительно его дальнейшего разрушения. По их словам, трубы и другие коммуникации длительное время нуждаются в замене, однако необходимые ремонтные работы не проводятся, а обращения в уполномоченные органы не приносят результата. По изложенным сведениям следственными органами СК России по Волгоградской области организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), - подчёркивается в сообщении Следкома.

Напомним, ранее редакция неоднократно рассказывала о патовой ситуации в доме. В 2025 году здесь разморозилась система отопления, а многие помещения оказались затоплены водой. По словам жителей дома, все внутренние инженерные сети находятся в предаварийном состоянии и нуждаются в замене. И эта замена давно должна была произойти. Изначально капитальный ремонт дома был намечен на 2021 год, однако затем несколько раз, несмотря на состояние объекта, откладывался. При этом собственники недавно получили информацию о том, что вместо реальных работ по замене коммуникаций, специалисты фонда чтобы отчитаться намерены первым делом установить на текущие трубы приборы учёта потребления воды.

Из-за бездействия коммунальщиков, собственники были вынуждены осенью 2026 года самостоятельно собирать средства на ремонт коммуникаций сверх отчислений в фонд капитального ремонта и квартплаты.

Отметим, в настоящее время следователи изучают все обстоятельства жилищно-коммунальной драмы. Правоохранителям предстоит в ближайшее время представить в центральный аппарат СК доклад о промежуточных результатах, а затем об итогах проверки и мерах, предпринятых для восстановления законных прав граждан.

Фото: Волгоград. Красноармейский / vk.com