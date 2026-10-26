



Волгоградская область в федеральном рейтинге по доступности аренды жилья оказалась на 44-м месте. Согласно исследованию, подготовленному РИА Рейтинг, аренда квартиры доступна лишь 51,7% волгоградским семьям с двумя детьми.

Как отмечают авторы, жилищный вопрос сохраняет для волгоградских семей статус одного из самых трудноразрешимых. Для жителей региона возможны три решения проблемы: накопить на собственное жилье, оформить ипотеку или арендовать жилье.

Однако рост цен на недвижимость и высокие ставки по ипотеке ощутимо ухудшили возможности, и первые два варианта для многих семей фактически оказываются недоступны. Но и аренда жилья является ощутимым для семейного бюджета.

В рейтинге уточняется, что для оплаты аренды и повседневных расходов у волгоградцев в среднем уходит свыше 102,5 тысяч рублей. Данная сумма является для некоторых жителей региона попросту неподъемной.

Однако отмечается, что в среднем по России доступность арендного жилья за год выросла на 3,5 процентного пункта. При этом медианное значение в регионах с положительной динамикой составило 3,7 процентного пункта, а среди четырех регионов со снижением – -0,7 процентного пункта.

Лидером по доступности аренды двухкомнатной квартиры в текущем рейтинге является Ханты-Мансийский автономный округ, где доля семей, способных арендовать жилье, составляет 77,5%. На втором месте по доступности аренды квартиры расположился Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 77,4%. Замыкает тройку Магаданская область с результатом 72,1%.